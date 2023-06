Ana Obregón cruza la línea con Lequio: "No se puede utilizar a un bebé para manipular"

La rueda de prensa que tuvo lugar este miércoles para presentar el libro El chico de las Musarañas escrito por Ana Obregón y su hijo Aless Lequio terminó convertida en un campo de batalla entre la bióloga y su expareja Alessandro Lequio. Mientras Ana se daba un baño de masas en un conocido hotel de Madrid, desde el plató de El programa de Ana Rosa, el colaborador manifestaba que quiere vivir el duelo por la muerte de su hijo en silencio, lejos de la prensa y sin la atención mediática.

Alessandro vivió en directo la convocatoria de prensa organizada por su expareja, donde con cierta ironía, destacó lo "guapa y radiante" que veía a la protagonista: "Está en su salsa. Es lo que le gusta". Sin embargo, no pudo evitar mostrar su disconformidad con el libro, que no ha leído, y todo el revuelo mediático del nacimiento de su nieta, Ana Sandra. "Me parece tremendo que la gente diga que esto es fantástico. Que un chico de 27 años se muera no tiene nada de fantástico. ¡Es una historia de terror! ¡Es una historia de terror, del terror de los terrores!", dijo afectado sobre cómo se está tratando esta historia por parte de la prensa y la propia Ana.

El colaborador confesó que no ha leído el libro porque "nadie tiene que contarme la historia. No tiene nada que ver el libro con las páginas que me hijo dejó escritas. Ana cuenta su historia, es la historia de Ana, no tiene nada que ver con mi hijo"

En pleno directo, Ana invitó a su expareja a conocer por fin a su nieta y le afeó que llevase un tiempo sin contestar a sus mensajes. Un reproche que tuvo respuesta por parte del tertuliano que negó que esto fuese así: "Que mi nieta me está esperando… A mí me hace mucha gracia esto. Otra cosa es que yo quiera compartir con toda España lo que yo haga", contestó, señalando de nuevo que no tiene intención de dar pábulo a todo lo relacionado con su hijo Aless por el daño emocional que esto le provoca.

Ana satura a la audiencia

Este jueves la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico ha analizado todo lo ocurrido durante la rueda de prensa, poniendo de manifiesto el daño que está sufriendo la imagen de Ana Obregón por su excesiva exposición pública: "No puedes saturar de emociones a la audiencia", ha señalado el locutor Federico Jiménez Losantos.

Por su parte, Beatriz Cortázar, que estaba sentada junto a Lequio en el plató de Telecinco durante la retransmisión en directo de la rueda de prensa, ha explicado cómo vivió la situación. "Humanamente hablando fue un momento delicado porque Ana se estaba dando su baño de masas y la otra parte de la historia lo está viviendo de forma contraria. Son dos formas de vivir una historia. Ana necesita el foco, el brillo. Alessandro prefiere el silencio y el respeto".

La periodista fue testigo del dolor de su compañero en el que sin duda fue uno de los días más complicados de su vida: "Alessandro vivió un día muy difícil. Solo por ver la foto de su hijo en todas las pantallas".

No obstante, y a pesar de lo que pudo parecer, Cortázar ha asegurado que Alessandro no tiene intención de atacar a Ana, sino que solo trata de explicar su postura: "Él no ataca a la madre de su hijo, solo dice que se ha convertido una historia de terror en una historia de amor y humana. Todo el sufrimiento de su hijo Alessandro lo ve como algo íntimo y Ana lo utiliza para empatizar y, según ella, ayudar a la gente".

Para el presentador del programa matinal de esRadio, Ana Obregón ha conseguido en pocos meses que el público comience a darle la espalda: "Es que más que la niña parece que la que ha renacido ha sido ella (…) Tú tienes tu vida, vívela, pero no vivas tu vida apropiándote de vidas ajenas. Esta historia se está poniendo cada vez más desagradable y a la vez más compleja. No se puede utilizar a un bebé para manipular".

A esto último, la subdirectora del espacio Isabel González ha añadido que Alessando estaría "en su derecho" de no conocer a su nieta si así lo desea: "Alessandro conocerá a esa niña si lo cree conveniente o cuando esté preparado. Es más, no tiene ninguna obligación de conocerla si así lo desea. Él ya tiene una familia".