Sin granos no hay paraíso

En Estados Unidos se ha puesto de moda taparse los granos con pegatinas de estrellas. Pasamos de chipirón a estrellón. Y que fluya la magia. Cada cierto tiempo (quincena, quizás), alguna idiotez nace en Tik Tok, en materia de estética, belleza, moda y modos. Lo que nos hace reflexionar qué sentido y misión cumple esta red.

Lo comparte @aquisandrax y se trata de unos parches para el acné. Y es que su vídeo alcanzaba más de 1 millón de visitas y alcanzando los casi 60 mil ‘likes’. El mundo está dividido: sí a los parches y a las estrellas, o los de ‘al natural se secan mejor’.

Dentro de todo esto, hemos de decir que hay estrellitas transparentes, que se ven menos. "Son parches hidrocoloides así que debería funcionar, hay unos transparentes que son más fáciles de camuflar la verdad", escribían algunos seguidores,

Hace menos de un mes me hackearon Facebook, y aquí sigo: sufriendo por no ver lo que me recuerda que hice el mismo día que hoy hace 5 ó 6 años, o más… Cosas pasajeras. Nada es tan importante como dormir bien por las noches. El insomnio es ese otro trastorno del que nadie escribe ni lee. Desconectar es fundamental. No dormir, trae como consecuencia el acné y otros dolores. Y Tuenti, ¿alguien se acuerda de Tuenti? La red para los veinteañeros… ahí sí había acné y olor a cebolla para rato.

Quien no tuvo acné no tuvo adolescencia. Y es algo que debemos asumir más tarde que temprano. Desde luego en mi caso fue excesivo: recuerdo que los escondía debajo de capas y capas de base de maquillaje líquido. Al estar "morena", se apreciaban menos. Creo que lo último que quiere un adolescente es parecer una galaxia andante con estrellas y purpurina.

Hay que tomarse estas cuestiones con más seriedad. Y mirar a los granos como una forma de renacer, de revivir y sentir que las hormonas laten, pues ya habrá tiempo para las arrugas y los otoños. ¡Feliz 40 de mayo!