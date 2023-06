Ana María Aldón desvela que tiene nuevo novio, y es mayor que ella

A Ana María Aldón le cuesta ocupar titulares como antaño. Tras su divorcio de Ortega Cano, un culebrón alargado durante meses, y su inclusión en la lista de personajes vetados de Sálvame, la diseñadora no encuentra la manera de protagonizar la actualidad como le gustaría.

No obstante, este fin de semana se reservó para Fiesta, el programa de Telecinco de Emma García, una importante novedad en su vida personal: tras algunos meses en barbecho, Ana María Aldón tiene un nuevo amor.

Este nuevo interés no trabaja en la televisión, es una persona anónima y es, como con Ortega Cano, mayor que ella.

La ex del torero asegura que se siente "la mujer de su vida", ratificándose en que esta realmente enamorada de este hombre de más de 50 años -ella tiene 45-.

Se saben tres detalles más de esta nueva pareja: es un hombre alto, de ojos azules y tiene nombre compuesto. Por no decir deportista e inteligente, tal y como se aclaró en el programa de Telecinco.

Este residente en Madrid, pero no originario de la capital, ha hecho sentir a Ana María Aldón que es la "prioridad" de su vida, en una clara pulla a su ex Ortega Cano. La pareja ya habría realizado su primer viaje juntos y ella no cierra las puertas a una posible boda.

Ana María desveló que ambos se conocieron de manera casual, dado que su hombre no forma parte de los medios de comunicación. La modista, que tiene un hijo con Ortega Cano, ha conseguido por fin rehacer su vida personal tras su sonado divorcio.