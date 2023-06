La despedida de Jorge Javier de 'Sálvame', en el aire: "Es un problema de salud"

Este viernes 23 de junio Sálvame llega a su fin tras 14 años en la televisión española. Sus responsables están preparando el desenlace final del espacio con un programa especial en el todavía está en el aire -al menos para los espectadores- la participación de Jorge Javier Vázquez. El presentador estrella de Telecinco está de baja médica y mucho se ha hablado de sus problemas de salud.

El último en hacerlo ha sido el paparazzi Diego Arrabal en su canal de Youtube, que confirma que Jorge Javier ha sido visto acudiendo a un centro médico. "Le siguieron (unos reporteros) hasta el hospital y se supo que le estaban haciendo pruebas", declaró el fotógrafo sobre el presentador. Arrabal no ha querido entrar en detalles ni contar a sus seguidores qué le ocurre exactamente al periodista: "Si no lo dice él, yo no puedo hablar de lo que le pasa, pero vamos, un problema de salud es".

Tras una larga ausencia en sus programas y las redes sociales, el presentador de Telecinco se despidió de los espectadores "hasta siempre, hasta cuando pueda", o "hasta que surja", sin dejar claro si se despedirá por todo lo alto del que un día fue su "cortijo".

El evento del día 23 incluirá una emisión prolongada hasta las 21 horas, prescindirá de algunas secciones como los concursos ("25 palabras" y "Reacción en cadena") y, además de un homenaje a la fallecida Mila Ximénez, dado que el final coincide con el segundo aniversario de su desaparición, en él se llevará a cabo una enorme sorpresa. También recupera de manera excepcional su emisión a las 16 horas, que desde hace unos días ocupa la teleserie con Lydia Bosch Mía es la venganza.

Dado que el viernes se celebra la Noche de San Juan, que tiene como tradición encender hogueras, el equipo de Sálvame hará lo mismo, o algo parecido. Los colaboradores saldrán al aparcamiento de Mediaset con todo el mobiliario de los últimos 14 años y quemarán, a modo de purificación, todos los objetos que han formado parte del programa.