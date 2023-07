Blue check o el precio de la fama

A los que no están familiarizados con Instagram les llevará un tiempo entenderlo. Los adictos a esta red saben lo que es la categoría de la ‘verificación’ materializada en un aspa de color azul. Tener un perfil en Instagram con la verificación es como viajar en primera, no hacer cola y que los que sí la hacen te miren mal. Privilegios del primer mundo.

La verificación ha sido un bien cotizado limitado a una élite que, principalmente, disfrutaban de ella por ser personajes con notoriedad y contar con miles de seguidores. Los artistas más importantes del mundo, las empresas más relevantes e incluso todo tipo de influencers con tirón presumían del ‘check blue’ como signo de distinción, rigor, poder e influencia. Era la verificación de que ellos eran ellos. Y no otros.

Desde esta semana la verificación de Instagram y Facebook se ha sometido a sufragio, se ha democratizado y la fama-poder ya tiene precio. Por 16,99 euros, para empezar, usted puede contar con su verificación. Pero, ¡ojo! la cuantía es mensual.

Mi asombro ocurría el jueves cuando empezaba a ver gente cotidiana, mortales comunes sin oficio ni beneficio, algunos solo con oficio que ya es bastante, cuyas cuentas aparecían con la aspa azul acompañando al nombre. En un caso en concreto decidí escribirle para preguntarle por este fenómeno. Y esta persona en cuestión me llegó a mandar 8 pantallazos para explicarme paso a paso cómo conseguir el ‘check blue’ omitiendo que había pagado por ello.

Antiguamente (aunque no hace tanto, en verdad), para que Instagram valorara si eras merecedor de esta insignia, la red te sometía a una serie de preguntas y te solicitaba documentos como links en medios de comunicación en los que salías o cuentas de Instagram de gente importante que te seguía. Todo ello para valorar si uno era lo suficientemente importante para tener, gratuidad mediante, la aspita azul. La función del ‘check blue’ sobre todo era la de diferenciar un perfil de otros similares que se creaban y que el usuario supiera identificar el "oficial": o sea, Isabel Díaz Ayuso tendría cientos de cuentas de apoyo, de fans o personas que se quieran hacer por ello, pero Ayuso sólo hay una, y esto uno sólo lo identifica con el aspa azul.

Algo que suponía un trabajo y un esfuerzo, ahora por poco más de 100 euros está al alcance de todos. No apto para cuentas de empresa. Solo personas físicas, o virtuales. He rellenado el proceso para saber qué se siente viajando ‘en primera’ en Instagram.

Este fenómeno viral, que ya ha hecho facturar a Zuckerberg más de 600 millones de dólares, no está sentando demasiado bien a los influencers y demás. La única forma de saber si esto ha sido comprado o no es viendo la fecha de la verificación. Si esta es anterior a febrero, se entiende que ha sido meritocracia; si es posterior, podría ser que haya sido pagado.

Si Amancio Ortega ha democratizado la moda, Ikea los muebles, es el turno de Instagram. El ‘check blue’ no sé cuánto va a perdurar… 44 millones de personas han sucumbido al encanto del azul… verano azul más que nunca. Ya les diré que la mayoría pagarán un par de meses y después se darán a la fuga. En verdad, la cuota viene a ser prescindir de dos copas (pagadas) al mes. Piensen también que esta red está repleta de cuentas falsas o cuentas abandonadas: desde el típico perfil con nombre raro, creado para husmear a tu ex o insultar al famoso de turno, hasta las creadas que se dejan de utilizar, o el negocio de los cientos de miles de perfiles que son usados por empresas que vender ‘likes’. Todos ellos no van a pagar claramente el ‘chek list’, y menos aún se lo van a conceder los ‘super’ de Instagram (pues no olvidemos que, aun pagando, debe ser tu nombre, apellido y te piden el DNI para hacer el trámite).

Qué poco cuesta la fama y cuánto tiempo hemos perdido… ¡Feliz sábado!