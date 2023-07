Carlota Corredera ha reaparecido en medios de comunicación, si bien lejos de las tardes televisivas que le dieron la fama en el extinto Sálvame. La comunicadora acudió al podcast de Nagore Robles, La casa de mi vecina, y allí reconoció haberse sentido "sola" durante esta etapa en la que, no obstante, también hubo buenos momentos, como el inicial apoyo del -por el momento- también retirado Jorge Javier Vázquez. "Y más que sola he sentido que no es nada fácil. Hay una visión muy distorsionada de lo que es ser presentadora, famosa y conocida".

Reconoce Corredera, que salió hace más de un año y por la puerta de atrás del programa, que "hicimos cosas atroces en Sálvame, que vistas con la perspectiva del tiempo eran atroces, pero hace 14 años no lo eran". Su aportación especial respecto a Jorge Javier y Paz Padilla, en todo caso, tiene siempre que ver "con mi madurez y con mi acercamiento al feminismo", considera.

Echando la vista atrás sobre su larga etapa como presentadora, Carlota Corredera asegura que siempre intentó "hacer el entretenimiento con la mayor dignidad posible".

Echando la vista atrás y ha rememorado su etapa en Sálvame, donde primero estuvo como directora para, después, ponerse ante las cámaras como presentadora. "Hay cosas que son incontrolables y reto a cualquier medio a retransmitir 4 o 5 horas a diario y que no cometa ningún error", dice, reconociendo errores.

Errores entre los que no cuenta su pedagogía feminista con el tristemente célebre programa de Rocío Carrasco. "Empezar a ver el mundo con perspectiva de género fue un despertar. Aparte de ser leal a mis principios, me parecería desaprovechar una ocasión maravillosa porque creo que Sálvame empezó a hacer pedagogía. La gente decía 'no soy machista, ni feminista', porque pensaban que era lo mismo, y explicar a la gente que el feminismo es igualdad y el machismo no, es un trabajo muy bonito, muy costoso, pero bonito".

Lejos de mostrarse arrepentida, Carlota Corredera se lamenta asegurando que sigue "pagando las consecuencias, pero volvería a hacerlo porque vivo en privilegio".