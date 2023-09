Lara Dibildos desvela cómo nació su amor por Cándido Conde-Pumpido

Lara Dibildos está pasando un momento personal muy dulce de la mano de su pareja, el abogado penalista Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional. Después de atravesar unos meses muy complicados y marcados por la muerte de su madre, Lara ha vuelto a recuperar la sonrisa gracias en parte a la aparición en su vida de un nuevo amor. La actriz visitó el jueves el plató de Y ahora Sonsoles y contó con detalles cómo comenzó su relación después de 6 años soltera.

Para la hija de Laura Valenzuela "siempre hay que creer en el amor, pero hay que dejar de buscar". "Nos conocimos en el teatro, era amigo de un compañero de teatro y él vino. Vio la obra, después nos tomamos algo y no le volví a ver hasta abril, después de fallecer mi madre", relata sobre una relación que comenzó como una amistad y dio paso al amor. "Nos reencontramos en una boda y una de las primeras cosas que me dijo fue ‘ya estoy soltero’ y qué casualidad que yo también", bromeó.

Lara contó que Conde-Pumpido Jr. le ayudó muchísimo y "tuvo mucha paciencia". "Yo estaba en un momento muy malo. Mi madre falleció el 17 de marzo y yo me reencontré con él a principios de abril, con lo cual yo estaba en mi proceso. Me apoyó muchísimo y aquello dio paso a una amistad, y al final afianzamos esa amistad. Es importante esa base", dijo emocionada.

Sonsoles Ónega se interesó por una posible boda próximamente pero Lara contestó contundente y con una sonrisa que "no". "Hace poco estuvimos en una boda y cuando tiraron el ramo, salí corriendo", contó divertida, y añadió: "Ahora te digo que no, en la vida nunca se sabe, pero ahora mismo no entra ni en sus planes, ni en los míos".

¿Qué tiene el abogado que enamoró a la actriz? Lo primero, insistió en que tuvo mucha paciencia con ella tras el fallecimiento de su madre. "Pero Cándido es un tío con muchísimo sentido del humor, muy rápido mentalmente y creo que es buena persona, sino no hubiera iniciado nada con él. Es un buen compañero de viaje".