Romina Power y Al Bano han estado de gira este último verano con su espectáculo "Italian Tour". Y, no sólo eso: es que han seguido actuando en Australia. ¿Quiere decir que han vuelto a mantener relaciones conyugales cuando sabido es que se separaron en 1999 y según ellos, obteniendo el divorcio en 2005. En mayo de este año, Al Bano cumplió 80 años y celebró una gran fiesta en la que estuvieron presentes Romina y sus hijos, pero no así la última compañera del cantante, Loredana Lecciso, presentadora de televisión con la que tuvo dos retoños. Añádase, a lo que parece un interminable culebrón, que Romina llevaba ya un tiempo con otra pareja, un productor de Hollywood llamado Brian Sweeney. Intentaremos clarificar este embrollo para que nuestros lectores puedan saber en qué estado se encuentran las relaciones de estos personajes, mientras nos planteamos la siguiente pregunta: que Romina y Al Bano hayan convenido cantar otra vez juntos ¿significa que también se han reconciliado y hasta planeen programar una segunda boda? Vayamos por partes…

Este pasado 2 de octubre Romina Francesca Power Walter cumplió setenta y dos años. Queda antes dicho que Al Bano ya es octogenario. Se casaron el 26 de julio de 1970, ella recién estrenada su mayoría de edad, los dieciocho años; él, con veintisiete. Eran la viva estampa de un matrimonio enamorado. Cantando, fueron tildados de algo cursis. Cuatro hijos tuvieron: Ylenia, Romina, Cristel y Yari. La primogénita desapareció, a sus veintitrés años, entre diciembre de 1993 y el 6 de enero de 1994. Sus últimos pasos se conocieron cuando se encontraba en el puerto de Nueva Orleans, Estados Unidos. Todas las investigaciones policiales y las que por su parte realizó Al Bano resultaron fallidas para encontrarla. Un guardia de ese mencionado puerto declaró haber visto a una joven rubia zambullirse en las aguas del río Mississippi. Aquella tragedia tan difundida en la prensa y sobre todo las televisiones fueron causa finalmente de la separación de Romina y Al Bano. Ella sostenía que Ylenia seguía con vida, en alguna parte.

Romina, hija del malogrado galán Tyrone Power y la actriz Linda Cristian, conserva su nacionalidad norteamericana, pues nació en Los Ángeles. En 2007 dejó su residencia italiana marchando a Arizona, en compañía de sus dos hijas, Romina y Cristel, donde transcurrió su vida en los años siguientes. Fue en 2016 cuando ella misma hizo pública su convivencia con el antes mencionado productor Brian Sweeney, con quien llevaba unida cuatro años. Ello se conoció cuando Romina asistía a un acto en el Forever Cementery de Los Ángeles en el 58 aniversario de la muerte de su padre.

Entre tanto, en ese periodo en el que Romina vivía en Norteamérica, Al Bano había rehecho su vida sentimental con la ya citada Loredana Lecciso, que lo cautivó con su espectacular físico de "starlette". Sin querer casarse con ella fue padre de dos hijos.

Nunca dejaron de comunicarse Romina y Al Bano pese a las diferencias y situaciones que los llevaron al divorcio. Y así, aceptaron reaparecer juntos en Moscú porque un empresario se empeñó en contratarlos pagándoles una elevada cifra. Y hasta actuaron en el Festival de San Remo. En una palabra: había un hilo entre ellos que los mantenía en casi permanente contacto. Llegado 2018 él se separó de su amante, la referida Loredana. Romina regresó a su antiguo hogar de Cellino San Marco, donde habían transcurrido sus años más felices con Al Bano. Allí, en 2020, sufrió el maldito Covid. Y de su novio americano, Brian Sweeney, ya no se supo nada más.

Así es que llegamos al presente. Cuando ambos recrean de nuevo sus mejores creaciones musicales: "Sharazán", "Felicidad", "Libertad"…Y cuando también se especula con el inmediato futuro de esta desconcertante pareja, que da la impresión de estar deshojando una margarita como antiguamente hacían nuestros antepasados con aquello de "Me quiere, no me quiere". Conocí hace mucho tiempo a ambos. Los entrevisté varias veces; me invitaron a almorzar en Milán. Al Bano me regaló una docena de botellas de vino de su propia bodega. Correspondí enviando a Romina unas fotografías antiguas de su padre. Ahora resulta, al parecer, que nunca rompieron su matrimonio religioso, que el divorcio no se produjo nunca. Más expresiva, ella ha dicho no hace mucho: "Estaremos casados siempre". Tendremos que esperar hasta saber en qué queda toda esta larga historia, que parece escrita por un autor de folletines.