Quien fue la mano derecha de María Teresa Campos, el chófer Gustavo Guillermo, ha sido expulsado disciplinariamente de Gran Hermano VIP, donde participaba e iba proporcionando su goteo de declaraciones sobre la vida con la desaparecida periodista y su familia.

Ahora que está fuera de la casa, Terelu y Carmen Borrego temen las posibles revelaciones de Gustavo, ahora que las polémicas de Bigote Arrocet siguen todavía abiertas y en los titulares de prensa.

Y en efecto, el chófer y ayudante no ha tardado en sacar a colación algunas de las acusaciones de las hijas de la Campos, en concreto a sus acusaciones de grabar a la familia en determinadas situaciones para después comerciar con ellas. Algo que Gustavo siempre ha negado y que, reconoció, solo practicó en una ocasión debido a un conflicto muy concreto con Carmen Borrego.

Decepcionado, en todo caso, por la constante falta de apoyo de las Campos, Gustavo aseguró que nunca se ha sentido "querido" pero sí "atacado" en un momento en el que él también necesitaba "más cariño". "No me sentí protegido. ¿Dónde están las mil horas de grabaciones? Existe una y la reconocí, pedí perdón porque fue un error".

Mientras, Terelu sigue con la mirada puesta en el futuro estreno de la nueva versión de Sálvame que se dispone a estrenar Netflix, y Carmen Borrego a tratar de lidiar mesiánicamente con estas polémicas. No hay contestación a las declaraciones de Gustavo pidiendo comprensión.

Unas declaraciones que extiende también a Alejandra Rubio, nieta de María Teresa, que poco más o menos le acusó de no ser nadie en la familia. "Mi relación con Teresa iba más allá de un contrato. Éramos madre e hijo, yo a ellas las considero unas hermanas", dijo.

La joven aseguró que Gustavo abandonó como trabajador de María Teresa pocos días antes de la muerte. Él explicó por qué. "Presenté la renuncia porque consideraba que no quería seguir cobrando, quería seguir con ella a su lado. Iba a seguir con ella por amistad, cariño. Me sentía una carga económica para ella. Al final de mi carta pedía poder seguir con mi vida con ella igual. Solamente quería renunciar, no tenía nada que ver con mi entrada en GH VIP 8. No he dejado de ir a estar con ella ningún día".

En esta tesitura, a lo que sí se negó fue a firmar el contrato de confidencialidad que le ofrecieron las hijas de María Teresa. "Me pareció una ofensa hacia mi persona, sé que se enfadaron. En todo caso, Gustavo Guillermo sigue asegurando que desea tener buena relación con Terelu y Carmen, gozar del "cariño y respeto" de ambas tras tantos años de trabajo.