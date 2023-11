La vuelta a España de Luis Miguel ha recibido una acogida digna de su leyenda después de seis años de ausencia.Tras agotar las entradas de su primera fecha en Madrid en tiempo récord, el cantante ha anunciado un segundo concierto convirtiéndose en el primer artista que realiza dos shows consecutivos en el Santiago Bernabéu.

Su Luis Miguel Tour 2023 superó cualquier expectativa posible. El mexicano agotó todas sus presentaciones en Argentina, Chile, Estados Unidos y México el primer día que se pusieron a la venta, un verdadero hito que muestra que la comunión con su público se encuentra en su punto máximo. Ahora, Luis Miguel confirma la dimensión de su figura, coronándose en España como un ídolo.

Luis Miguel desató furor arrasando con las más de 45.000 localidades del Estadio Santiago Bernabéu en cinco días. Los fanáticos de Luis Miguel son fieles y devotos. Por eso, el rey de la canción vuelve para regalar a su público español una segunda fecha en la capital.

Hasta el punto que el cantante ha acompañado esta iniciativa con una declaración personal: "Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro re encuentro en Madrid." afirma Luis Miguel.

La segunda fecha que Luis Miguel anuncia hoy le convierte en el único artista capaz de hacer dos fechas en el Estadio Santiago Bernabéu.