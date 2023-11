Ayuso rinde homenaje a Manuel Díaz 'el Cordobés', "un ángel cosido a un capote"

La Comunidad de Madrid ha rendido homenaje este lunes al torero argandeño Manuel Díaz el Cordobés, quien ha reivindicado la fiesta y ha agradecido al mundo del toro el haberle dado "un camino" por el que desarrollarse en la vida. "Estoy muy agradecido a lo que ha hecho el toro por mí, me sacó de las calles y me marcó un camino", ha subrayado el diestro al recoger, de manos de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la estatuilla que evidencia el reconocimiento del Gobierno regional a esta figura de la tauromaquia e "ídolo de masas", como le ha definido posteriormente la jefa del Ejecutivo autonómico.

"Gracias al toro me he reconocido como ser humano y he tenido la oportunidad de que un padre reconozca a un hijo", ha subrayado el hijo del también torero Manuel Benítez el Cordobés, con quien se ha reconciliado reciente tras una dura relación marcada por la oposición del diestro andaluz a asumir la paternidad sobre Díaz.

Para el torero natural de Arganda del Rey --que este año ha puesto fin a su carrera sobre el albero tras tres décadas de lidia--, es "más importante" que él sea "el hijo de el Cordobés", a que éste se su padre. "Así lo sentimos en mi familia", ha subrayado durante el homenaje, celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que se han proyectado imágenes suyas en sus distintas faenas a lo largo de estas tres décadas y en la que Díaz Ayuso le ha transmitido un "muchas gracias por todo" al hacerle entrega del obsequio de la región.

Manuel Díaz el Cordobés ha subrayado la "ilusión" que le causa este homenaje de la Comunidad de Madrid, si bien ha precisado que lo más importante es "el reconocimiento y cariño del público" que ha cosechado en estos años, así como el poder conseguir "vivir del toreo".

Díaz ha tenido palabras de recuerdo para todos aquellos que como él, han sentido esa pasión por el toreo sin haber conseguido convertirse en matadores, por lo que ha afirmado que cada vez que se ha vestido de luces lo ha hecho "también en su honor".

Reconocimiento a su madre y a su abuela

El diestro ha ensalzado la contribución de su difunta abuela Dolores y de su madre a que haya podido cumplir este sueño, sin ocultarle sus orígenes. "Me criaron sin ninguna vergüenza y con el orgullo de ser hijo de quien soy y llevar la sangre que llevo".

Tras repasar sus inicios en el toreo desde que "a los 13 años" se puso delante de su primera becerra y hasta que tomó la alternativa en la Real Maestranza de Sevilla el Domingo de Resurrección de 1993, de la mano de Curro Romero como padrino y Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' como testigo, Manuel Díaz ha reivindicado el triunfo propio frente a quien pretende hacerlo a través del fracaso de los demás.

Después de recibir la alternativa en el coso hispalense el 11 de abril, ese mismo año de 1993, concretamente el 20 de mayo, Manuel Díaz el Cordobés confirmó esta alternativa en Las Ventas, para hacer lo propio dos años después en la Monumental de México, dando inicio a tres décadas de carrera en la que ha ocupado numerosas veces los primeros puestos del escalafón taurino.

Por último, el Cordobés ha tenido palabras de agradecimiento a la Comunidad de Madrid por su apoyo a la tauromaquia, por la que compañeros suyos "se han dejado la vida en la plaza", como Iván Fandiño, fallecido en el ruedo en 2017, a quien ha citado expresamente.

"A esa gente no se la puede dejar olvidada", ha apostillado el torero, quien se ha ofrecido "a corazón abierto" para seguir contribuyendo a esta labor evitar el mensaje político sobre este debate. "Que viva España, que viva nuestro partido de libertad, que es el que nos apoya, y nos ayuda a nosotros, y que viva el toreo. Muchas gracias, señores", ha concluido el matador.

La encargada de cerrar el acto ha sido la propia Díaz Ayuso, quien ha ensalzado la "alegría y modestia" de el Cordobés, quien como natural de Arganda --aunque nacido en la entonces conocida como Maternidad de O'Donnell de la capital, hoy Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón-- "ha paseado el nombre de Madrid "por los cosos de España y América".

"Te debíamos este homenaje"

"Te debíamos este homenaje desde hace tiempo", ha reconocido la presidenta al inicio de su intervención, en la que también ha ensalzado la "sonrisa luminosa" de quien para ella es "un ángel cosido a un capote".

Isabel Díaz Ayuso ha elogiado el carácter del Manuel Díaz, para quien "rendirse nunca fue una opción" y "siempre soñó a lo grande". "Demostró que las fantasías del niño que imaginaba alberos, clarines y toros puede hacerse realidad si acumulas el coraje necesario para luchar por ellos. Y eso me representa", ha sentenciado la jefa del Ejecutivo regional.

Por último, Díaz Ayuso ha reivindicado el carácter taurino de Madrid y el compromiso de su Gobierno por "dar al toro el lugar que merece", como algo "heredado" que ha de dejarse "en las mejores condiciones a los que están por venir".

Así, ha subrayado el respeto de la Comunidad por las "tradiciones", ya que éstas "pertenecen a los que estuvieron y estar por venir". Asimismo, ha ensalzado la "belleza" del toro de lidia, el animal "más español" y "el rey de la dehesa".

Tras recordar que Madrid, con sus seis escuelas taurinas, es la autonomía que más ayudas concede a la tauromaquia, ha explicado que se trata de un sector que, al margen de su valor patrimonial, es "estratégico" desde el punto de vista económico, con 62 ganaderías para la lidia repartidas en 30 municipios y más de 12.000 empleos directos, amén de ayudar a "combatir la despoblación" en el medio rural.