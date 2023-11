La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Alaska y Daniel Carande para abordar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la funesta polémica organizada de nuevo desde Telecinco y esta vez a costa de Bárbara Rey y las declaraciones de su hijo Ángel Cristo en el programa De viernes.

Un nuevo episodio de crónica rosa convertida crónica negra, dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio, del que la prensa no debería participar, como tampoco en los supuestos antecedentes psiquiátricos del hijo de la exvedette y actriz. "Nos ofrecieron datos y no los vamos a dar, ni penales ni psiquiátricos. Susanna Griso ha empezado a filtrar cosas. No puede ser que una televisión que es concesión del Estado, delinca sistemáticamente", dijo en referencia a lo ocurrido en las dos cadenas privadas que están dando testimonio de la polémica.

"Lo ha hecho Telecinco con la basura que tenían y que va a los banquillos -dijo en referencia a Sálvame y el juicio por revelación de secretos que instruye Marcelino Sexmero- y ya empezamos otra vez filtrando datos que son sagrados. Los de salud y policiales". Una historia que comenzó a modo de broma en La herencia envenenada, que dio al traste con la familia Pantoja, y que ahora vuelve a repetirse de nuevo tras el triste episodio de Rocío Carrasco. Para Federico, "esto va mas allá de Bárbara Rey, volvemos a costumbres delictivas que estuvieron a punto de cargarse la crónica rosa. Y cuando parece que habíamos vuelto…".

El director de Es la mañana de Federico recordó un episodio del pasado para ilustrar la situación: El episodio que conozco por Antonio Herrero, cuando a Bárbara le empiezan a fallar los frenos del coche por segunda vez y acude a Antonio, que era su vecino, y él me llama y cuenta: ha pasado esto. Y me dice algunas cosas más. Yo le digo que Bárbara se quite en medio unos meses porque eso indica que hay interés en ello, y eso que no tengo dudas de que no fue Juan Carlos. Pero si se mata Bárbara Rey, ¿a quién van a culpar?", dijo Jiménez Losantos rememorando la conversación.