Tras la demoledora entrevista de Fran Rivera en De Viernes, dinamitando del todo su relación con Kiko Rivera y Julián Contreras y arremetiendo de nuevo contra Isabel Pantoja, a su entorno le toca recoger las cenizas de esa exclusiva.

Su hermano Cayetano, el único con el que según Fran todavía mantiene contacto, ha contestado a las dudas de los reporteros desde el Festival Christmas by Satélite, en el que confesó no haber podido ver el programa.

"Ahora mismo deberíamos hablar de la Navidad como algo más positivo y no destacar los problemas que pueden haber. La vida son muchas cosas. Cada una tiene que intentar vivirla lo mejor que puede, intentando hacer el menos daño posible. Así es como nos han educado y nos han inculcado", dijo el torero tratando de echar balones fuera.

En lo que respecta a él mismo, Cayetano Rivera aseguró tener "la mejor relación que puedo tener con cada uno d ellos. Hay veces que unos nos llevamos mejor, discutimos, no discutimos. Lo normal en todas las familias", dijo, tratando de justificar a su hermano.

Rivera aseguró en el programa presentado por Santi Acosta, caracterizado en su corta trayectoria por general la polémica del hijo de Bárbara Rey, que "uno se cansa y se cansa. Creo que el tiempo pone a todos en su sitio. Tenemos educaciones y visiones distintas. No digo que dentro de unos años no volvamos a tener relación, pero ahora mismo no la hay".