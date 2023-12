Fran Rivera destruye su relación con todos en su regreso a la televisión

Fran Rivera regresa a los medios y lo hace a lo grande, arremetiendo incluso contra su ex, Eugenia Martínez de Irujo. También, aunque de manera menos sorprendente, contra Isabel Pantoja, "esta señora que se casó con mi padre" y que "no es buena gente".

Lo hace en el programa De Viernes, que parece haberse acostumbrado a ir desarmando semana a semana a los grandes clanes de la vida social española. Primero Bárbara Rey y su hijo, luego Chabelita con Pantoja y, ahora, Fran Rivera para arremeter desde un ángulo distinto contra la tonadillera.

"No me gustaría nada estar en su pellejo el día que se muera", asegura Fran Rivera, que asegura no tener contacto ni siquiera con sus hermanos Julián Contreras y Kiko Rivera. "Hemos hecho tantas veces borrón y cuenta nueva que ya no tengo ganas. Mi familia con mi mujer, mis hijos y mis amigos", dice tajante.

Un clavo más el ataúd de la relación de Fran Rivera con su familia, con la que ha vivido enfrascado en una constante riña por los objetos de su padre, Paquirri. "¿Sabes el día que detuvieron a esta mujer qué día era? El día del cumpleaños de mi madre. Hablando del karma… Acojona", dice, refiriéndose a Carmen Ordóñez.

Sorprenden más sus palabras sobre Eugenia Martínez de Irujo, con la que vivió una separación "terrible". "No le tengo ningún rencor a Eugenia de todo lo que pasó, pero como se portó después no estuvo bien. Me despellejó como padre".

Unas declaraciones que con toda seguridad traerán cola, hasta el punto de que Belén Esteban, buena amiga de Eugenia, ya ha salido al paso para defenderla en redes sociales. En un estorbe de Instagram, la excolaboradora de Sálvame calificó a la hija de la duquesa de Alba como "Lo mejor que he conocido en mi vida".