Alessandro Lequio ha reaccionado en el programa Vamos a ver, donde colabora diariamente, al bautizo de la nieta de Ana Obregón, Ana Sandra, hija del fallecido Aless Lequio.

Lequio, que todavía no conoce a la niña, no estuvo presente en el bautizo pese a confirmar en el program haber sido invitado por Ana Obregón. "Por supuesto que me invitaron", contestó, tratando a toda costa de mantener el silencio.

Evidentemente dolido, como en otras ocasiones, el colaborador trató de echar balones fuera en todo momento a las preguntas de Joaquín Prat. "Con todo respeto al programa y la madre de mi hijo, nunca he dicho nada ni diré nada que tenga que ver con mi hijo".

Unas parcas palabras que resumen perfectamente el cúmulo de sentimientos en torno al nacimiento de Ana Sandra y la triste desaparición de Aless Lequio. "No contesto"; dijo Alessandro conservando la amabilidad.

"No es declaración de intenciones, simplemente no contestar. No va con segundas", resumió, tratando que ninguna de sus palabras fuera interpretada como una pulla hacia Ana Obregón. "Máximo respeto", dijo al respecto de su postura con la actriz.