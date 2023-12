La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Daniel Carande, Beatriz Miranda y Carlos Pérez Gimeno para comentar todos los temas de la actualidad rosa del momento. Incluyendo la información publicada por la revista Hola y que señala que Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina están ultimando la firma de su divorcio para primeros del año 2024.

La publicación lleva la contraria a no pocas informaciones previas que aseguraban que el divorcio o era inminente o bien ya estaba firmado. "Los trámites están parados", aseguran en Hola, que no obstante apuesta a que "tanto la infanta como Iñaki Urdangarín están de acuerdo en que la situación no se puede alargar mucho más". "La pensión ya está fijada y justificada en un informe", aseguran además.

Todo sucede cuando se cumplen dos años de la publicación de las fotos que sacaron a la luz la relación de Urdangarín y Ainhoa Armentia, que sin duda retrasó la firma y todo el proceso en su conjunto por el jarro de agua fría que supuso para la infanta.

A ello se añade lo revelado TardeAR, que afirma que el ex cuñado del Rey Felipe VI habría dejado la casa de su madre Claire Liebaert -donde residía desde que salió de prisión- en Vitoria y se ha ido a vivir a la casa familiar de su novia, donde Ainhoa vive con sus dos hijos adolescentes.

Sin embargo, este no será su 'nido de amor' definitivo, ya que como ha asegurado la colaboradora Leticia Requejo, la enamorada pareja habría alquilado un piso a las afueras de la capital alavesa, en la que todavía no se han instalado no porque Urdangarín no haya llegado todavía a un acuerdo de divorcio con doña Cristina, sino porque están reformándolo para dejarlo a su gusto.

Una obra que consiste en reformar dos cuartos de baño y la cocina, que rondaría los 6000 euros, que finalizará en aproximadamente dos meses y que aunque se trata de una vivienda en régimen de alquiler no descartarían comprarla en un futuro.

"Me dicen que se está encargando casi de todo Iñaki, que claro tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo porque está en paro. Me cuentan que es muy detallista y que está muy encima de la obra. Que ella está siendo muy rancia y que en el trato es demasiado fría", ha contado la tertuliana.