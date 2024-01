El "linchamiento" de Julián Contreras y las "apolilladas" polémicas de Fran Rivera

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Daniel Carande y Paloma Barrientos para abordar los principales temas de la actualidad social. Incluyendo el reciente programa De Viernes, donde Julián Contreras contestó a las acusaciones de su hermano Fran Rivera de haber mantenido exclusivamente a su madre Carmen Ordóñez.

Un espectáculo que fue definido como "aquelarre" y "linchamiento" contra Julián Contreras, que -tal y como dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio- "parecen de régimen comunista. Uno cuenta su historia y hay una jauría para atacarle. Si tú quieres criticar a a alguien saca también un abogado defensor".

Contreras, que en De Viernes acusó a Fran de ser un "enfermo emocional del dinero", "un tipo ignorante, machista, celoso casi patológico y profundamente acomplejado" y de acusarle de no haberse ocupado de su madre y de sus problemas de adicción, a continuación no descartó -apenas unos días después- una posible reconciliación con el torero. Extremo que ahora éste niega en redondo.

"Cómo puedes ir a despellejar a alguien y luego decir que me quiero reconciliar?". "Hoy por hoy no creo que sea posible" ha reconocido, zanjando así cualquier posible reconciliación con Julián, dijo éste en TardeAR.

Jiménez Losantos criticó, no obstante, la cansina polémica de Fran Rivera y los "trajes apolillados" de Paquirri que supuestamente le esconde Isabel Pantoja. Paloma Barrientos apuesta porque ambos, en realidad, pagaron la manutención de Carmen Ordóñez, tratando de poner cierta paz entre hermanos.

"Claro que lo pagó, porque ella no lo podía pagar o se lo gastaba en otras historias. Pero hay que explicarlo: en un momento determinado sabe que su madre no se quiere curar y da un paso atrás. Y quien se encarga en ese momento es Julián Contreras con un dinero que tiene. No puede ser que si estas contando tu verdad digas que todo lo demás es mentira", dijo la periodista en esRadio.

Jiménez Losantos consideró a Julián como un buen muchacho, una persona "dañada que bastante bien está, ha tenido una vida horrorosa". Y explicó que los ataques de su hermano se justifican en que "no es un enemigo complicado. Carmen Jara decía que los primeros años vela Fran por su madre pero hay un momento en el que dice para qué", apuntalando por tanto la versión de que ambos hermanos colaboraron en la manutención de Carmina en sus peores tiempos.