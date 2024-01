La vicealcaldesa de Madrid comenta el estado del apartamento de soltero de Almeida

La boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo promete ser una de las bodas del año. La noticia del enlace, adelantada por la crónica rosa de Es la mañana de Federico, seguirá dando que hablar hasta que se celebre el próximo 6 de abril en la finca El Canto de la Cruz, situada en el término municipal de Colmenar Viejo, propiedad de la abuela materna de Teresa, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del rey Juan Carlos.

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, también se animó a comentar cómo cambiará la vida de su compañero de partido en el programa matinal de esRadio. "Ya sabe lo que le puede regalar al alcalde, la clásica mantelería", bromeó Federico Jiménez Losantos."Todo le vendrá bien porque le puedo asegurar que, alguna vez que he estado en su casa, no hay nada de nada, pero ni en la nevera", respondió entre risas Sanz, a lo que el director del programa añadió: "Claro, la nevera del solterón, camino de los 50".

"La vicealcaldesa de Madrid nos ha dicho que es penoso el estado del apartamento de soltero del alcalde. En la nevera no hay nada y aquello da pena", recordó Jiménez Losantos al comienzo de la crónica rosa para entrar en materia. Todo cambiará cuando el alcalde de la capital comience la convivencia con su futura esposa, tal y como él mismo recordó en una entrevista con Nieves Herrero: "Tendré que dejar algunos vicios a mis 48 años de vida como es esa nevera vacía, me tendré que poner las pilas".

Muy celosos de su vida privada, ninguno se había animado a dar ninguna declaración sobre la relación hasta que se confirmó la fecha de la boda, cuando Almeida publicó un bonito mensaje en redes sociales sobre Teresa. "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí", escribió, recordando aquellos años en los que la prensa se interesaba tanto por su soltería y su ‘mala’ suerte en el amor.

La filtración de la noticia de su boda era inevitable, pues la pareja ya ha comunicado sus intenciones a algunos familiares y amigos para que marquen en sus agendas la fecha elegida con la que pondrán la guinda a su historia de amor, que comenzó hace casi dos años.