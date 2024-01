Aún persisten los comentarios acerca de la entrevista que Pablo Motos sostuvo con la actriz colombiana Sofia Vergara, en su primer programa de este año, tras las vacaciones navideñas. No estuvo muy fino el presentador ante la estrella de Barranquilla, veterana en la televisión, que se impuso durante su presencia en El hormiguero, con respuestas irónicas. En Hispanoamérica bastantes medios informativos se han hecho eco de esa desdichada interviú, aunque nos parece que exageran un tanto al criticar despectivamente a un profesional como Motos. Lo han puesto como hoja de perejil.

El paso por Madrid, camino de Londres para promover su último trabajo, la serie Griselda, de la que es productora y protagonista, incorporando la vida real de una jefa narcotraficante, ha dado bastante que hablar, por culpa de la mencionada entrevista. Comió en un restaurante madrileño una tortilla de patatas que le supo a gloria y un pastel de queso de postre.

En su recorrido artístico Sofía Vergara ha logrado éxitos, como en Modern Family y está establecida en Estados Unidos como una diva para la población hispana, pero también considerada estrella norteamericana, millonaria, con negocios varios, propietaria de una empresa de cosmética que fabrica un producto para el cuidado de la piel llamado "Toty" (sobrenombre con el que es llamada también la actriz), y asimismo patrocina una serie de diseños de ropa.

Sin embargo, su vida sentimental ha sido muy inestable. Ha mantenido amores con personajes relacionados con el cine y la canción, amén de otros de diversa condición profesional. Por su cama pasaron celebridades como Luis Miguel, en 1995, que si escribiera sus memorias amorosas hasta el presente con Paloma Cuevas, necesitaría un grueso tomo. Con Sofía Vergara el llamado "Sol de México" pasó días de rosas a bordo de su yate. La dejó él. Una de las pocas ocasiones en las que la colombiana no ha sido quien rompiera con sus parejas. Por ejemplo, lo que vivió diez años después con Tom Cruise, del que se hartó pues él se pasaba horas y horas aburriéndola con sus parrafadas sobre la Cienciología, esa secta de la que es asiduo y pesadísimo creyente. Con el cantante mexicano Christian Castro, la diva colombiana se lo pasó mucho mejor. También entre 2010 y 2014 con el empresario Nick Loeb. Querían tener hijos, recurrieron incluso a la subrogación, pero sin resultados. Al final de su prolongada historia de amor, ella mantuvo una disputa con él por la propiedad de unos embriones congelados.

Y ahora, nos ocupamos de sus dos únicos maridos, porque con los otros no quiso nunca dar el paso al casorio. Su primer marido se llamaba José Luis González, estuvieron juntos dos años, a partir de 1991, teniendo un hijo cuando Sofía Vergara contaba sólo diecinueve años. Tarifaron. Y ya no pensó en ninguna otra boda hasta que apareció en su vida Joe Manganiello. Su primer encuentro tuvo lugar durante una cena organizada por corresponsales de prensa de la Casa Blanca, en 2014, casándose al año siguiente en Palm Beach, para divorciarse el último verano. Las razones de su ruptura las explicó así ella: "Mi marido era muy joven, quería tener hijos, pero yo no, por la sencilla razón de que estoy preparada para ser abuela, pero no madre, sería una mamá vieja. Si me enamoro otra vez tendría que ser con un hombre que ya aportara unos hijos, porque yo estoy casi menopáusica, tengo cincuenta y un años".

Muy bien llevados, por cierto. Continúa siendo muy atractiva. Y ha mantenido con sus últimos amores esa cantinela de la que se sinceraba acerca de su divorcio con Manganiello. De sus más recientes relaciones conocemos la que sostuvo con el cirujano ortopédico Justin Saliman. No cierra la puerta, desde luego, a otros hombres que la conquisten. Y siempre, repetimos, con la negativa a tener más hijos. Tampoco debe insistir mucho, si repetimos que cuenta con medio siglo a sus espaldas. Treinta años en el mundo artístico. Carrera de una mujer inteligente y, sobre todo, muy lista, consciente de sus limitaciones como actriz y de que su físico ha sido fundamental en su éxito: "Mis tetas me abrieron muchas puertas".