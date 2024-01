El papel de Jaime Alfonsín: "Leonor es la culminación de una vida dedicada a la Corona"

Felipe VI ha nombrado al diplomático Camilo Villarino nuevo jefe de la Casa del Rey en lugar de Jaime Alfonsín, quien ha sido su mano derecha durante casi treinta años desde que comenzó su reinado en 2014 y también como responsable de la secretaría cuando era príncipe de Asturias. El comunicado oficial de Zarzuela explica que el Rey "desea seguir contando" con el "valioso y leal consejo" de Alfonsín, para lo cual le nombrará Consejero Privado y, en esta condición, le continuará prestando el asesoramiento que requiera y desempeñará las funciones que le encomiende.

Sin duda una figura importante para la monarquía española y el responsable, según Federico Jiménez Losantos, de que "Felipe haya sacado a la Corona del fango" tras los escándalos de su padre, el rey Juan Carlos. "Alfonsín es un jurista, un abogado del Estado, eminentísimo. Los últimos cinco discursos del Rey en el 12 de octubre, que son la gran defensa de la Constitución y España, son del estilo Alfonsín, el estilo de un jurista. Y eso es lo que le gusta al Rey", comentó el director de Es la mañana en la crónica rosa.

La salida de Alfonsín de Zarzuela no ha sido en ningún momento forzada sino que obedece a una ya necesaria jubilación. "No le han echado en absoluto. Ha cumplido 67 años y a los 65 le dijo al Rey que quería jubilarse porque tiene familia que apenas ve", afirmó Jiménez Losantos, recordando que antes había que solventar el lío judicial del rey emérito, dos años y medio que dilataron el retiro del jefe de la Casa del Rey.

Con la mayoría de edad de Leonor de Borbón a la vuelta de la esquina, su marcha se retrasó un poco más. "Alfonsín ha estado 29 años y medio con el Príncipe, ahora Rey. Ha visto nacer a la Infanta y a la Princesa", recordó el director del programa. En este sentido, Jiménez Losantos puso en valor una imagen que se produjo el pasado 12 de octubre, cuando la princesa de Asturias vistió por primera vez el uniforme militar para seguir desde el palco de honor junto a los reyes el desfile de las Fuerzas Armadas.

"Ella está impresionante, se queda todo el mundo atónito. Pues hay una foto en la que se ve al Rey y la Princesa llevar la corona a los caídos. Detrás están Sánchez y Alfonsín y el primero está como si hubiera desayunado vinagre y tuviera acidez, pero Alfonsín está como si estuviera casando a su hija. Para él es la culminación de toda una vida dedicada a la Corona. Tenemos una heredera maravillosa", recordó. "Las niñas no van pendoneando, son formales, estudian, no hay una foto de ellas enseñando lo que no deben... Pues a la Familia Real les atizan por otro lado".

Sobre Camilo Villarino, actual director del gabinete del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, también habló Jiménez Losantos: "Viene de Borrell, sí, pero yo lo conocí con Ana Palacio y [Alfonso] Dastis el plastis, los que tenía en Exteriores Mariano Rajoy. Es de una familia de Zaragoza formal, conservadora, clásica... Aunque sea diplomático se parece bastante al perfil de Alfonsín (...) El futuro de España se va a dilucidar en Europa y el jefe del Estado necesita un diplomático. Las zahúrdas de la diplomacia europea actual se las conoce perfectamente. En cada momento de la historia la Monarquía necesita una cosa".