Las enfermedades de Carlos III y Kate Middleton ponen en jaque a Buckingham

En medio del silencio por la hospitalización de Kate Middleton, la Casa Real británica afronta -otra vez- uno de sus peores momentos. El mismísimo rey Carlos III también fue hospitalizado para pasar por el quirófano por lo que, esta vez sí, se aclaró en un comunicado: un agrandamiento de la próstata propia de la edad.

Carlos III tuvo que posponer muchos de sus actos oficiales más inminentes debido aun periodo de recuperación que el comunicado definió como "breve"… pero que parece que se va a extender más de lo necesario.

Pese a que en su caso, el del Rey, al menos ha mediado comunicado informativo, el silencio y el blindaje frente a posibles filtraciones está caracterizando también la política de Buckingham, provocando la impresión de que algo más podría estar teniendo lugar.

Y es que este traspiés se une al misterio en torno a la duquesa de Cambridge, de la cual se han especulado no pocas y graves razones por su hospitalización. La mujer de Guillermo lleva ya semanas en el centro hospitalario y se ha señalado, más de una semana después, que su cirugía abdominal no había salido todo lo bien que se esperaba. Las caras serias de Guillermo en sus sucesivas visitas y el absoluto mutismo de la institución no han hecho sino provocar preguntas.

En lo que respecta al actual Rey, que iba a estar hospitalizado apenas una noche, lo cierto es que también sigue en el hospital. Según la versión inglesa de Hola, los médicos le han recomendado alargar la estancia de cara a su recuperación. Dos semanas, si no hay un nuevo impedimento por el camino.

Mientras, todo queda sobre los hombros de la reina Camilla, dado que los príncipes de Cambridge están igualmente ocupados con asuntos de salud.

Carlos III accedió al trono británico el 8 de septiembre de 2022 tras la muerte de su madre, la reina Isabel II, y fue coronado en la Abadía de Westminster en mayo del año pasado.

La reina, de 76 años, hizo un breve comentario al llegar hoy a la Galería de Arte de Aberdeen, en el norte de Escocia, con motivo de la inauguración de un nuevo espacio para facilitar ayuda a personas víctimas de la violencia doméstica.

Carlos III del Reino Unido "está bien" y "deseando volver al trabajo", dijo este jueves la reina Camila sobre el tratamiento de su marido.