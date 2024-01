La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para desvelar uno de los acontecimientos sociales de este fin de semana, y uno -también de los llevados con más secretismo: la pedida de mano a Teresa Urquijo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Un evento que, tal y como dijo la subdirectora de Es la mañana, Isabel González, contó "con los regalos habituales porque es una pareja tradicional".

La periodista Beatriz Cortázar ironizó con el factor de que todo es "tradicional menos la diferencia de edad de los novios" (Urquijo tiene 26 años, 22 menos que el político). Una fiesta de pedida que se ha mantenido en el más absoluto secretismo, sin ninguna filtración en redes sociales, de acuerdo al carácter discreto de la pareja.

A Almeida y Urquijo, recordaron en la crónica rosa, les sorprendió la excesiva de la crónica rosa de esRadio sobre su inminente boda. Cortázar explicó que "lo que más les fastidió fue que dimos aquí la exclusiva. El alcalde no nos desmintió en público, en privado puede, pero en público no, y el tiempo nos ha dado la razón". La periodista dijo en Es la mañana que "ellos no querían hacerlo público porque no se lo habían contado a casi nadie. Pero era noticia".

Sobre el evento de este fin de semana en cuestión, no hubo "ni foto oficial ni posado, tampoco redes sociales para enseñar el anillo compromiso y el reloj.. eso da una pista de como va a ser la boda"; dijo Cortázar, vaticinando una boda discreta. "Algunos apuntan a que se va a casar en el centro de Madrid. otros en una finca privada y que no veremos nada… Otros que irá a jesuitas, lo Jerónimos… Cuando llegue el gran día nos veremos."

La subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, señaló que Almeida opta "por tanta privacidad para que no sea como la boda de El Escorial de la hija de José María Aznar". Cortázar, por su parte, apostó por "una finca y en privado. Para casarte en Madrid en las grandes iglesias hay listas de espera para un sábado. Tienes que esperar años a veces. Si hacen trato de favor al alcalde, esta boda mal empieza".

¿Y qué hay de la familia de Teresa Urquijo? "A la familia no les preocupa la diferencia de edad, están encontradísimos". Una boda a la que Cortázar vaticina que irá la infanta Elena y su hija Victoria Federica, por la vinculación de la familia de ella al mundo del caballo.