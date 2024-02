Isabel Preysler se divierte en la noche madrileña con la pandilla de Vargas Llosa

Isabel Preysler disfruta de esta nueva etapa de soltero tras su sonada ruptura con Mario Vargas Llosa hace más de un año. La revista Semana da buena cuenta de ello en un reportaje en el que vemos a la socialité a la salida de una cena que compartió en un restaurante de Madrid con un grupo de amigos.

Según la citada publicación, la madre de Tamara Falcó ha disfrutado de la compañía de la misma pandilla con la que compartió múltiples veladas cuando todavía era novia del premio Nobel. Vestida con un elegante traje de color malva, podemos ver a la Preysler charlando distendidamente con estos amigos y riendo. Mucho más natural de lo que normalmente muestra en sus apariciones públicas.

La ex de Vargas Llosa cenó en un reservado hasta que concluyó la velada y cada uno se fue por donde había venido. Además, tal y como se puede ver en el reportaje, Preysler no mostró interés por ninguno de sus acompañantes, ya que tal y como confesó hace apenas unos días, no tiene ganas de enamorarse y está "bien como está", disfrutando de esta etapa de soltería y centrada en su familia y sus nietos.

Hace unos días la vimos disfrutando de otra salida nocturna en compañía del presentador Pablo Motos, con quien tiene muy buena sinfonía gracias a Tamara Falcó. El comunicador y la socialité coincidieron en un acto en Madrid y salieron juntos charlando animadamente. Allí Preysler habló sobre esta nueva etapa de su vida y negó la crisis matrimonial entre su hija Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Además, se mostró ilusionada con el embarazo de su hija Ana Boyer, que en estos momentos continúa triunfando en TVE en el programa Bake Off: famosos al horno.