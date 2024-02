Antonio Tejado, en una llamada a María del Monte: "No vas a recuperar las joyas"

Antonio Tejado ingresó hace unos días en prisión provisional tras ser acusado como presunto autor intelectual del robo que sufrió su tía María del Monte el pasado mes de agosto con ayuda de otras siete personas. Una banda organizada que habría asaltado también otras viviendas de la zona, entre ellas la de Sergio Ramos en Bollullos de la Mitación, a quien robaron relojes de lujo, joyas, ropa de marca y dinero en efectivo.

Aunque la investigación tiene pruebas suficientes que probarían la implicación del exmarido de Chayo Mohedano en los hechos, este asegura que es inocente y que se están publicando "falsedades contra su persona" así como declaraciones que atentan "contra su intimidad y reputación, vulnerando su derecho al honor".

En la declaración de María del Monte, que ya adelantó Libertad Digital, la cantante confesó que su sobrino acudió al domicilio donde ocurrió el atraco para tranquilizarla y regalarle un perro. Una visita que los investigadores califican de "sospechosa" tal y como recogieron este lunes en el programa Y ahora Sonsoles, que además, desveló una conversación que tuvieron tía y sobrino el pasado 30 de noviembre donde se hace alusión al asalto en la casa que la cantante comparte con su mujer Inmaculada Casal, también presente aquel día.

En esa charla, Tejado habría avisado a su tía de que sería "imposible" recuperar las joyas que los ladrones habrían sustraído: "No vas a recuperar las joyas. Hazte la idea de que la policía no les va a detener. La policía no los va a coger", le dijo, animándola a "olvidarse del caso" y "dejarlo correr": "Tienes que olvidarte del caso, tienes que dejarlo correr, es mejor para ti (...) Seguro han sido unos marroquíes, seguro que se fugaron en dos coches y ya no se les pillará la pista".

Así es el día a día de Tejado en prisión

El periodista Kike Calleja ha dado más datos sobre cómo es el día a día de Antonio Tejado en la cárcel de Sevilla. Unos primeros días que habrían sido muy complicados para el sevillano: "A comienzo de la semana estuvo regular. De hecho, tuvo que ir a la enfermería porque no podía dormir. Está intentado asimilar que tendrá que estar un tiempo en prisión. Ahora está más tranquilo".

Tal y como ya se publicó hace unos días, tiene la compañía de un preso sombra: "Está todo el rato acompañado de otro preso de confianza. Le han recomendado que no sea tan abierto y no hable más de la cuenta (...) Se está refugiando en la lectura, va mucho a la biblioteca y también escribe. Con la madre habla una o dos veces al día. En total tiene treinta euros al mes para gastar en llamadas. A veces, cuando llama a casa de su madre, ponen el manos libres porque también se encuentra su hermano Chema, su novia Samara y más gente de la familia", añadió Calleja en Telecinco.

Además, una de las condiciones que puso a su familia es que fuese su madre a verle a prisión. Encuentro que tuvo lugar en un locutorio.