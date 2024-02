Sale a la luz el motivo por el que Candela Acevedo llevó a Antonio Tejado ante el juez

Desde que se saliera a la luz la implicación de Antonio Tejado en el robo de en casa de María del Monte e Inmaculada Casal, el protagonista de la historia se ha colocado en el foco mediático y están saliendo a la luz detalles de su pasado desconocidos hasta ahora. Uno de ellos es el juicio al que se enfrentó contra una de sus exnovias, Candela Acevedo, con la que participó en Gran Hermano.

La vista se celebró el pasado mes de septiembre en Sevilla y acaba de salir a la luz el motivo del mismo: Antonio Tejado habría difundido unas imágenes íntimas de Candela sin su consentimiento. Entonces habló con Europa Press y dio sus impresiones del juicio: "La verdad que he salido muy contenta, ha asumido todo lo que me ha hecho, ya se ha hecho justicia. Por fin me he liberado un poco de todo lo que he sentido, que me ha costado lo mío, aunque todavía sigo muy perjudicada pero por fin ha pasado ya todo".

Unas nuevas declaraciones de Candela han devuelto el tema a la actualidad. "Me llamaron conocidos y me dijeron que habían visto imágenes mías. La intención, supuestamente, de Antonio cuando le envía estos vídeos a un chico es que después quería mantener relaciones con él, ¡para calentarlo!", señala. No obstante, "el juicio no se hizo. Como él no tenía antecedentes penales mi abogada me dijo que era mejor llegar a un acuerdo. Él reconoció los hechos. Me pagó una parte. Me debe otros 3.500 euros".

Además, Candela asegura que "si él no estuviera en prisión no me atrevería a contar esto. Me lo encontré en la feria de Sevilla el año pasado y me temblaban las piernas". Y confiesa que "Antonio era súper celoso y me tenía controlada. Me manipuló y me hundió. Mi hermana no quería que estuviese con él porque era una persona muy agresiva". Y añade que alguna vez ha tenido que intervenir hasta la Policía en su casa: "Estaba aterrorizada. Me fui dos o tres veces de casa", dice en las declaraciones de las que se ha hecho eco TardeAR.

Tras celebrarse la vista judicial en septiembre se vio Antonio Tejado con actitud serena y tranquila aunque prefirió no dar detalles. Lo único que quiso aclarar es que no habría más pasos pendientes en este proceso judicial: "Ya está, no tengo nada que decir. Una cosa que tenía que terminar y ya está".

Aunque por aquel entonces se desconociera el motivo del juicio, ahora que el sobrino de María del Monte está en prisión, Candela Acevedo hablaba con el periodista Luis Pliego, que confirmó en TardeAR que se debía a la difusión de un vídeo de carácter personal que habría afectado a la expareja de Antonio y que hablaba de cómo se comportaba él durante su relación. Actualmente Tejado continúa en prisión sin opción a fianza desde que fue detenido el pasado 9 de febrero de 2024.