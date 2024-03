Gabriela Guillén ha regresado de la comprensible pausa tras el parto de su bebé. Y lo ha hecho decidida a mandar señales a su ex, Bertín Osborne, que se ha desentendido completamente de la criatura tras una serie de declaraciones en la prensa.

La esteticienne parece haber superado el shock inicial y ya ronda a las amistades de Bertín como "El Turronero", que ya conoce a la criatura. Y además, Gabriela Guillén ha hecho suyas las declaraciones del entorno de Bertín para hacer de menos a la joven y la situación y se ha decidido a hacer ella misma la prueba de paternidad que el propio cantante dijo que iba a pedir.

Una prueba que ya habría sido presentada y que aclararía si el bebé es hijo o no del célebre cantante, revelaron en el programa de Telecinco Así es la vida citando a fuentes muy cercanas a Gabriela Guillén. De este modo, en silencio y sin entrevistas, la paraguaya va poniendo los puntos sobre las íes en su complicada situación de madre soltera.

Gabriela, que mantiene que el niño es de Bertín Osborne, va contestando de esta manera a todos los que han cuestionado desde los medios de comunicación o el entorno familiar del propio cantante la paternidad de la criatura.

Queda, sin embargo, que Bertín acepte someterse a esas pruebas genéticas que él mismo pidió y que le empujaría a hacerse cargo económico de su hijo, extremo que el cantante por otro lado nunca ha negado que vaya a hacer.

Gabriela, sin embargo, no ha confirmado la información y Bertín todavía no ha recibido la demanda. "A la casa de Bertín el cartero todavía no ha tocado la puerta. Bertín no ha recibido la demanda", dijeron en el programa.

Mientras tanto, Bertín sigue desaparecido del foco mediático por, en parte, problemas de salud. Hace pocas semanas logró recuperarse de una infección de coronavirus que le mantuvo mucho tiempo alejado de los escenarios, pero el cantante sigue afectado por la enfermedad y le está siendo difícil recuperarse de las secuelas.