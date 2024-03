Carmen Alcayde presenta a su novio veinteañero: "Fue un flechazo"

En octubre de 2022, Carmen Alcayde anunciaba en Sálvame que se separaba de su marido después de treinta años de relación y, tras unos meses disfrutando de soltería, ahora vive uno de los momento más dulces de su vida al lado de nueva pareja.

Aunque ya habían salido publicadas algunas fotografías de ellos, lo cierto es que fue en la casa de 'GH VIP' donde la colaboradora de televisión se sinceró y habló abiertamente de este chico que ha conseguido devolverle la ilusión en el amor. Durante estos meses han tratado de llevar su relación de forma discreta y alejada de los medios de comunicación, sin embargo con el paso del tiempo, con la relación más que consolidada, han dado un paso al frente y esta semana se han sentado por primera vez juntos en un plató de televisión.

El escenario elegido fue el programa de televisión ¡De viernes! donde conocimos finalmente a Charli, un joven de 28 años amante del motociclismo, la fotografía y la música, con el que empezó a quedar hace ocho meses: "Estaba separada desde octubre y esto fue en julio. Yo ya estaba con los faros y más alegre en ese momento. Le vi con la mesa de mezclas y fue un flechazo. Fue una noche de verano muy chula (...) No sabía lo que iba a durar. Yo me acuerdo que me dolía hasta el estómago del dolor pensando en él".

Pero... ¿y cómo se lo han tomado los hijos de Carmen? Ella misma contó entre risas que cuando vio que lo suyo con Charlie "iba en serio" decidió decírselo a sus hijos por separado: "El pequeño, cuando le dije que tenía 28 años, me dijo qué bien mamá, que mucho mejor que un señor mayor y aburrido".

En cuanto a la diferencia de edad que tanto se ha criticado en redes sociales, ambos confesaron que "no lo notan", de hecho Charli aseguró que ha "encontrado en una mujer de cincuenta" lo que no ha hecho en una de veinte: "Me ha enamorado su energía y su vitalidad".