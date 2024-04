6 / 9

Actualmente su vida está dedicada a la espiritualidad, la existencia de los ángeles y la autoayuda. Afición que desarrolló por relación con el chamán Durek Verrett, cuya historia de amor fue un fiel reflejo de su vida: atípica y polémica. Se conocieron en la primavera de 2019 cuando una amiga en común se empeñó en que estaban hechos el uno para el otro. Las voces críticas, y “racistas” según Marta Luisa, no tardaron en hacer acto de presencia dentro del palacio Real de Oslo, y ella se revolvió contra su familia y la prensa de su país: "Ser la novia de Durek me ha dado un curso intensivo de cómo actúa la supremacía blanca y la forma en la que he pensado y actuado consciente e inconscientemente hacia las personas negras. Cómo siempre he dado por sentados mis derechos: nunca analicé correctamente que es en realidad el racismo, porque me ha resultado muy cómodo estar dentro del sistema. No estoy orgullosa de ello, pero me doy cuenta de que necesito comprender este sistema profundamente arraigado para poder desmantelarlo. Yo, como persona blanca, necesito crecer, educarme y mejorar, y pasar de esta en contra del racismo a ser directamente antirracista".