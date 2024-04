María Angeles Grajal sorprende con su "tonteo" en la Feria de Sevilla

La reciente ruptura de María Ángeles Grajal con el empresario José Gandía dejó a la viuda sin interés amoroso. Atrapada en una tempestuosa situación familiar, la doctora ignora las críticas y sigue adelante... con interesantes novedades.

No obstante y tal y como contó Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles, no todo es gris en la vida de Grajal. La madre de Jacobo Ostos está en la Feria de Abril de Sevilla y allí se habrían producido algunas esperanzadoras situaciones de cara a su vida sentimental.

Habitual del festejo sevillano, María Ángeles no ha querido decir palabra sobre la demanda de su hijo a Jaime Ostos Jr, limitándose a decir que hay "gente para todo". Una demanda de 60.000 euros del primero al segundo por "daños y prejuicios" en el conflicto por la herencia de Jaime Ostos padre.

Y por lo demás, niega tener novios, solo amigos, asegurando estar en las casetas "en plan terapia, a ver si me animo". Todo parece indicar, no obstante y según la periodista, que Pepe Gandía habría vuelto a rondar el entorno de la viuda del torero y que, en un momento dado, incluso se la llevó en un coche. Un "tonteo", dijo Cortázar, que de momento Grajal prefiere no comentar.

Según Cortázar, María Ángeles Grajal habría retomado contacto con el empresario, presente en la Feria y que se alejó de la doctora al comprobar la repercusión mediática de su romance. Ella tira balones fuera con su vida amorosa y la familiar:

"He venido a disfrutar desde el primer día, con Jaime siempre venía desde el primer día", se ha limitado a decir la doctora al respecto de su presencia allí, recordando que incluso "ha llorado en una caseta por los recuerdos".