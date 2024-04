El mediático juicio de Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia está ocasionando multitud de reacciones. Una de ellas de Frank Cuesta, que acostumbrado a la vida y procedimientos de ese país ha comentado duramente la aparición de Rodolfo Sancho, padre del juzgado, en un documental de HBO.

Sobre el juicio, Cuesta, que vivió también un complicado proceso judicial con su ex, Yuyee, lo ve claro. "Solo hay dos opciones: pena de muerte o cadena perpetua". "Si tú estás tocando los cojones y te dan cadena perpetua, tienes mucha suerte. Te van a dar la pena de muerte, seguro", aseguró.

Frank Cuesta ha considerado sobre la intervención del actor en el documental sobre el presunto crimen de su hijo que es "prepotencia pura y dura". Lo ha dicho en el canal del YouTuber Javi Oliveira, donde se ha manifestado "flipado" por las palabras de Rodolfo Sancho.

"Me quedé flipado. Estás hablando de una persona que sabes que tu hijo lo ha matado y lo ha cortado en trozos. Ya no es empatía. No hay educación. Tronco, si eso te lo ve cualquiera dice: 'de tal palo, tal astilla’", ha dicho con sinceridad y dureza.

A quien sí ha dedicado mejores palabras es a la madre del juzgado, Silvia Bronchalo, que no mantiene una buena relación con el padre. "Está callada, va siempre en silencio. El otro día dijo lo mismo que dijo hace meses: aquí hemos perdido todos". Cuesta lamenta que a Bronchalo la tengan "desarropada por el padre y el hijo"