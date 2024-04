La verdad de la mansión de María Teresa Campos y la deuda que trata de ocultar Terelu

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Paloma Barrientos y Daniel Carande para abordar todos los temas del corazón. Incluyendo la entrevista de Bigote Arrocet en TardeAR, donde sigue anunciando su nueva campaña contra las Campos ahora que José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, parece haber abierto la caja de Pandora.

Bigote sostiene ahora que ninguna de las dos hijas visitaba con asiduidad a su madre, desvelando la existencia de un préstamo económico que parece le dio a la hija mayor de María Teresa. Un detalle más que se añade a la mala convivencia que al parecer el chileno mantenía con la familia Campos mientras vivió en la mansión de la fallecida periodista.

"No estuvieron a la altura", dice sobre Terelu y Carmen sobre la época en la que estuvo allí. "Me decía Teresita que le dolía que su hija estuviera pagando un alquiler teniendo una casa maravillosa al lado. Eso a ella le hacía sufrir", dijo en el programa de Ana Rosa Quintana.

Es más, "Terelu me pidió un dinero y en el plazo que ella me dijo que me lo iba a devolver, no me lo devolvió", dijo, reconociendo que al final la cantidad le retornó íntegra, aunque no en los términos acordados. "Supuestamente también había una deuda por parte de la mamá que ellos dicen que me devolvió pero eso es mentira".

Estas cuestiones económica se unen a la revelación fundamental: Bigote se fue porque no le dejaron casarse con María Teresa. Tal y como dijo Federico Jiménez Losantos, "esto recuerda la dependencia enorme de María Teresa con sus hijas. Yo me creo que las hijas lo hicieron", dijo respecto a ese voto de censura para evitar el matrimonio que María Teresa deseaba.

Bigote, por tanto, abrió el melón de los problemas económicos en esa familia. Algo que se refrenda en que la enorme casa de María Teresa Campos, que tantos quebraderos dio por su caro mantenimiento, se "malvendió", tal y como dijo Paloma Barrientos en esRadio.

"Hay una cosa que se aplica cuando tienes gran sueldo y es que lo inviertes a plazos. Hay un periodo que es de carencia en el que no puedes tocar ese dinero porque te da más intereses. Y hasta que no pasan seis meses o un año que cobras un interés mayor de lo normal, no lo tienes", dijo Losantos sobre o que podía pasar con el gran sueldo de María Teresa y si tenía o no dinero.

No obstante, Bigote y esa forma de abundar en la miseria familiar por venganza podría incurrir en otras faltas bien distintas. "Cada vez que se gana nuestro corazón al minuto siguiente pronuncia una frase que hace que hace que te cuestiones porqué has paseado bien de ese señor", dijo Isabel González en Es la mañana de Federico sobre la voluntad del chileno de perjudicar a las hijas de su fallecida ex.