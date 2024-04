Terelu Campos ha continuado la guerra familiar con Edmundo Arrocet, pero lo ha hecho no desde los platós de Telecinco, su cadena habitual, sino desde TVE, la cadena de donde ha sido expulsada.

Tras la sonada entrevista de Edmundo, ex de María Teresa Campos, en la revista Diez Minutos, Terelu Campos ha aprovechado su aparición en DCorazón para mostrar su antipatía hacia el personaje.

"De este señor nunca he hablado, él se escuda en que nos contesta, desde luego a mí no me puede contestar porque yo no me he manifestado y no tengo nada más que añadir", ha dicho con evidente desprecio.

Bigote aprovechó la entrevista para entrometerse en la guerra familiar de José María Almoguera y su madre Carmen Borrego, que habría maniobrado para que María Teresa expulsase de su casa al joven y su entonces pareja. Una información que venía a corroborar que Borrego provocó la separación de Almoguera de Paola Olmedo, por quien también mostraba evidente antipatía.

Terelu, la hermaana menor de Carmen, ha asegurado que su contestación es que "nunca te he contestado", haciendo buen ala frase de no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. "A lo mejor me quieres contestar a que no te he contestado", ha retado al cómico.

A lo que sí ha querido contestar es a las palabras de Edmundo sobre su madre, María Teresa Campos, aseguran do que si su madre estuviese viva esto no habría pasado. "Estando viva este señor sí que ha hecho exclusivas y luego poner en boca de una persona que no se puede defender porque está muerta… ¿cómo se defiende esa persona?".