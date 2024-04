Operación Puente de Menai: Buckingham ya prepara el funeral de Carlos III

La crisis iniciada el pasado diciembre con el anuncio de la enfermedad de Carlos III y la desaparición de Kate Middleton, que derivó en el anuncio de otro cáncer semanas después, ha sumido a la Casa Real británica en una complicada situación.

Ahora, el medio The New York Post añade una nueva vuelta de tuerca asegurando que la salud del Rey se está deteriorando progresivamente. Los responsables de Palacio actualizan constantemente los planes para un posible funeral y otros medios como The Daily Beast definen la situación como "nada buena".

De momento, Buckingham guarda silencio al margen de lo que publiquen medios sensacionalistas. "Todo el mundo se mantiene optimista, pero realmente no está bien", asegura una fuente que se describe como un viejo amigo de la Familia Real. La determinación de Carlos III, en todo caso, no habrá mermado, y está decidido a echar un pulso al cáncer.

En todo caso, lo que aseguran estos medios es que la lucha de Carlos III contra el cáncer está siendo mucho más seria de lo que Buckingham intenta aparentar. La verdadera naturaleza de ese cáncer, pese al anuncio oficial en un comunicado, en realidad nunca fue revelada.

En su momento, diversas fuentes cercanas al Palacio aseguraron que el rey estaba respondiendo "bien" a los tratamientos.

Los planes de funeral —bajo el nombre de Operación Menai Bridge—, en todo caso, han sido desempolvados y se están actualizando activamente, dijo al Daily Beast un ex miembro del personal vinculado a la Corte. Los preparativos para muertes en la Familia Real tienen siempre nombres en clave de puentes británicos famosos.

El puente colgante de Menai, completado en 1826, conecta la isla de Anglesey con Gales, y en realidad comenzó el mismo día del funeral de Isabel II.

Menai se trataría, no obstante, de un procedimiento estándar sobre todo después de la muerte de la reina Isabel II en septiembre de 2022.