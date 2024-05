Miguel Bernardeau y Ester Expósito, entre caricias y besos

El pasado mes de enero comenzaron los rumores de romance entre Miguel Bernardeau y Ester Expósito cuando la cuenta de Instagram @salseología anunció en exclusiva que algo ocurría entre ellos: "No sé si son pareja, pero están liados". Los actores, que se conocieron rodando la serie Élite (Netflix) fueron vistos besándose a las puertas de un bar de Madrid. "Miguel reservó toda la planta de abajo del bar, creo que iba a celebrar su cumpleaños", explicaron varios testigos que lo presenciaron.

Ahora ha sido el portal Vanitatis el encargado de relatar otro encuentro íntimo entre ambos "en un lugar escondido de Puerta de Hierro". "Su actitud no dejaba lugar a dudas. No paraban de besarse y de hacerse caricias", asegura. Los jóvenes quedaron alrededor de las 19 horas y "un joven alto con la capucha de la sudadera puesta y su chica, con una gorra y el pelo hacia delante, entraban en un local que se ha convertido en refugio para los famosos que viven en ese exclusivo barrio de la zona norte de Madrid". Se trata de un sitio con jardín en el que "pidieron algo, se sentaron juntos y se dejaron llevar como una pareja más".

Durante un encuentro con los medios tras los primeros rumores, el hijo de Ana Duato aseguró que "no habla de su vida privada", pero sí admitió que son "amigos desde hace mucho tiempo". "Yo es que de mi vida privada no voy a confirmar ni negar nada, es entrar en una rueda de medios que no me apetece", comentó entonces.

A Bernardeau no se le conoce pareja oficial desde que rompió con Aitana en 2022. En cambio, a Ester se le adjudicó un romance con su estilista Nini Vélez. Aunque ninguna quiso confirmar los rumores, son muchos los fans de Ester a los que les gustaría ver a su actriz favorita enamorada de nuevo. La joven ha salido con Álvaro Rico y Alejandro Speitzer, e incluso se la relacionó con el futbolista del Real Madrid, Vinicius.