El gesto de apoyo de Adriana Ugarte, ex de David Broncano, a Melody

La rueda de prensa que Melody ofreció el pasado lunes tras el batacazo en Eurovisión generó un enorme revuelo centrado, sobre todo, después de que la artista reconociera públicamente haberse sentido dolida por las bromas de David Broncano, que se burló de ella por cancelar su visita a La Revuelta. El presentador no pidió disculpas y continuó con las bromas, mientras la intérprete de Esa Diva continua una gira por los medios de comunicación que incluye El Hormiguero y, previsiblemente, De viernes.

La opinión pública está completamente dividida entre los que acusan a Melody de sobreactuada y altiva y los que creen que se merece una disculpa pública. Muchos rostros conocidos de nuestro país forman parte del segundo grupo, como la actriz Laura Domínguez, que publicó un post en Instagram a la representante de España en Eurovisión, víctima de una "lapidación".

"Si una persona dice públicamente que tanto chascarrillo y el trato recibido por parte de alguien le duele y está afectando a su salud mental, ni Broncano ni nadie es quién para minimizarlo o quitarle hierro. Decir que hay gente que tiene problemas de salud mental de verdad es asumir que lo de ella es cuento", escribe.

"Una vez más, y de forma pasivo agresiva, se anula los sentimientos de alguien por no entrar en la cuerda y no actuar como pretendemos. Querido Broncano: jactarte de no pedir perdón a una persona a la que están lapidando por todos los flancos está mal, muy mal. Contribuye a un abuso y a un escarnio generalizado que nadie tiene por qué soportar. Una vez más, ‘escuchamos pero no juzgamos. Mi coño", sentencia con enfado.

La publicación, muy elogiada por compañeras de profesión como Toni Acosta o Bárbara Goenaga, incluye también el elogio de Adriana Ugarte, la que fuera novia de David Broncano, que publicó varios emojis de aplausos para expresar su conformidad.

La relación del presentador y la actriz se conoció en 2019, aunque ambos se esforzaron mucho por mantenerla en la intimidad. Siempre tuvieron muy buena sintonía, algo palpable en las entrevistas a Adriana en La Resistencia, y él la visitaba en los rodajes o se encontraban en citas por Madrid. Meses después, separaron sus caminos.