Paquirrín vuelve con lamentos y reproches contra su madre

Tal y como ha publicado LOC este fin de semana, María Dolores de Cospedal tiene una nueva ilusión, Fernando Portillo, viudo de Sandra Domecq. Aunque ella ha intentado pasar inadvertida, Cospedal y Portillo se han dejado ver en la Feria de Abril comiendo en varias casetas. Y aunque acuden a diferentes lugares juntos no se muestran cariñosos entre ellos. Cabe recordar que el pasado mes de octubre de Cospedal se separó del que había sido su marido Ignacio López del Hierro durante los últimos 15 años. Fernando Portillo, empresario gaditano, estuvo casado con Sandra Domecq, ex de Bertín Osborne fallecida en 2004. Contrajeron matrimonio en 1993 y tienen una hija, Ana Cristina.

Kiko Rivera vuelve a la carga contra su madre aprovechando que no ha ido a la comunión de su hija Ana, publicando una carta pública a través de Instagram, donde hay más reproches que alabanzas: "Y aunque puede que en este día tan especial hayas notado algunas ausencias… quiero que sepas algo, mi amor: no importa quién no ha estado hoy. No importa quién no supo entender lo importante que era para ti este momento, quién no apareció o quién eligió no estar".

Horas después volvió a la carga para explicar que escribe lo que le da la gana, y hace unos minutos, ha vuelto a publicar otro mensaje "He perdido el control. Y no me da vergüenza decirlo. Estas últimas semanas han sido un torbellino demasiados cambios, demasiadas exigencias, demasiadas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Y aunque intento ser fuerte, positivo y tirar siempre hacia adelante hay momentos en los que simplemente no puedo más".

Los Mohedano-Ortega-Jurado se reúnen en Chipiona para homenajear a Rocío Jurado en el 18 aniversario de su muerte, en una misa en el Santuario de Nuestra Señora de Regla a la que han asistido casi todos los miembros de su familia, a excepción de su hija Rocío, lo cual ya no es una novedad. Si estuvieron Gloria Camila, José Ortega Cano, la asociación RJ La Más Grande, además de los nietos Rocío y David Flores, así como Gloria Mohedano y su marido, José Antonio. Rocío Flores, que está totalmente está alejada de los medios, está esperando a que salga la sentencia contra la Fábrica de la Tele.