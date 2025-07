Hiba Abouk zanja el tema Escassi: "No voy a hablar de algo que no sea de mí"

Durante su asistencia a los Premios de la Academia de la Moda Española, Hiba Abouk ha dejado claro que no tiene intención de volver a referirse públicamente a su breve relación con Álvaro Muñoz Escassi. La actriz fue tajante ante las preguntas de los medios y solicitó, de forma reiterada, que no se le vuelva a interrogar sobre este asunto, alegando que no guarda ya ningún tipo de vínculo con el jinete.

La intérprete atendió a los medios durante su paso por la alfombra roja del evento, pero mostró su incomodidad cuando las preguntas derivaron hacia Escassi, con quien tuvo una relación puntual en el verano de 2024. "Me da igual, pero es que ha pasado un año y la realidad cambia", añade sobre el tema.

"He decidido que no voy a hablar de algo que no sea de mí", aseguró con firmeza, añadiendo que no está al tanto de la actualidad del andaluz ni de su reciente ruptura con Sheila Casas. Abouk explicó que no tiene información ni interés en comentar lo que afecta a terceras personas: "No sé nada de lo que me preguntáis. Es que no tengo ni idea".

"¿No entendéis que mi silencio es porque no tengo nada que decir sobre este tema?", se dirigió a la prensa. "Por favor. Es que no te voy a decir nada de eso. Es que no quiero entrar ahí, no te pienso contestar", comentó tajante. "No estoy enfadada, pero yo creo que ya... Si queréis os hago un croquis, os lo explico un poco mejor. Pero yo creo que ya mi silencio está bastante...Creo que he sido bastante ya, ¿sabes?", ironiza ante los medios.

Descarta cualquier temor a represalias

La actriz negó rotundamente esa posibilidad de posibles represalias por parte de Escasi. "¿Qué miedo ni qué miedo? Por favor. No, no va por ahí, no tergiverséis esto", aclaró, desmintiendo que su silencio obedezca a ningún tipo de presión o temor: "No, va por una voluntad mía".

Petición a los medios: centrarse en su trabajo

En varios momentos de su intervención, Abouk rogó a los periodistas que dejen de vincularla con una relación que, según recordó, terminó hace más de un año: "Por favor, dejadme de preguntar...", señaló. "Sabéis cómo he sido (..) no querer hablar de nada que no sea mi trabajo", ha sentenciado marcando una línea clara entre su vida profesional y los temas del ámbito privado que, según dijo, prefiere no comentar.