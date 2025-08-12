La indignación de Arancha de Benito al ser estafada

Arantxa de Benito no sale de su asombro ya que ha sido víctima de una estafa en toda regla. La empresaria había confiado en la hija de un conocido productor musical, y le compró 15 entradas para asistir al concierto de Coldplay en el estadio de Wembley en Londres. Al ponerme en contacto con Arancha me comentó lo indignada que está: "Esto me pasa por confiar en las personas que no son lo que parecen. No es la primera vez que esto pasa con esta persona, así me lo han contado muchos afectados, a raíz de subir lo que me ha ocurrido a las redes sociales. Ya lo tengo todo en manos del abogado Javier Guerrero. Me di cuenta de todo cuando me puse en contacto con la empresa que organiza el evento y me dijeron que la factura que yo tengo no está emitida por ellos, y que no son los responsables. Los afectados de esto, en concreto somos 15 personas. Trece de ellos han hablado con esta persona y les dice que todo está regla y que no hay ningún problema, cuando no es verdad. Estoy indignada", reiteró.

A lo largo de la conversación que mantuvimos me dijo que pasó lo mismo en un concierto de Dua Lipa, y que cuando fueron a entrar las personas que se lo han contado, tuvieron la suerte que, a pesar de ser las entradas falsas, tuvieron la deferencia de permitirles entrar. Otro caso de estafa pasó con el concierto de AC/DC. Ni que decir tiene que Arancha va a pedir daños y perjuicios.