Se complica el culebrón de Sofía Suescun y Kiko Jiménez tras las polémicas declaraciones de Juan Faro

La pareja formada por Sofía Suescun y Kiko Jiménez atraviesa uno de sus momentos más delicados, después de que saliera a la luz el supuesto romance de la influencer con Juan Faro. Por este motivo, el programa 'TardeAr' ha hablado con el gallego, quien ha hablado de la presión mediática que está sosteniendo estos días: "A mí esto es bicarbonato comparado con todo lo que me pasó. No tengo parejas, no tengo nada, esto es todo nuevo para mí. Tampoco quiero televisión. Yo no soy nadie, no me creo esta gente que por seguirle los periodistas se creen famosos. Esto es un jaleo que llevará unas semanas hasta que se pare. Tenéis que estar en su casa y preguntárselo a ella", dijo el influencer, jugando al despiste y sin desmentir la información.

Un día después, y encantado de la repercusión mediática, Juan Faro atendió al programa Fiesta para seguir alimentando el tema: "Me sabe mal que hayáis venido hasta aquí porque yo lo único que tengo que decir es que el amor de mi vida es mi madre. Yo no voy a hablar de mi vida privada, yo no sabía que esto iba a ser tan heavy. A mí todo este mundo de la televisión me hace un poco de gracia, pero me da igual porque no vivo de esto, yo vivo de mis negocios (...) Yo no quiero afirmar ni negar nada, pero tampoco soy un mentiroso. Yo no soy nadie, ellos dos son los que viven de la televisión".

El culturista, que sigue en la línea de "ni confirmar ni desmentir", confesaba que se enteró de lo que estaba a punto de salir a la luz por medio de una amiga: "Se está especulando en redes que esto a mí me interesa, se está diciendo que he sido yo el que ha filtrado todo esto, pero no es verdad. A mí me llegó que esto se iba a filtrar por medio de una amiga de Sofía". Con estas palabras, y sin darse cuenta, Juan Faro confirmaba que efectivamente entre él y la navarra ha existido algo.

Sofía y Kiko, aislados

La polémica ha hecho que Sofía y Kiko decidan aislarse en su domicilio, evitando cualquier contacto con la prensa y el exterior. En los últimos días, han pedido cargamentos de comida, gestionados por la influencer, quien solicita a los repartidores que dejen los pedidos en el jardín para no salir y evitar ser vistos por los reporteros. Varias cajas repletas de comida se han depositado en la vivienda, mientras continúan las tensiones por la complicada relación entre la pareja.

El aislamiento llega a tal punto que numerosos paquetes y envíos no han podido ser entregados en su hogar. Siguiendo el mismo patrón de estos días, la pareja no ha abierto la puerta ni atendido a los repartidores o al cartero, que en vano intentó contactar a Kiko.

Mientras tanto, la relación de la pareja parece pender de un hilo, marcada por la presión mediática y los conflictos internos que los mantienen recluidos, a la espera de que la tormenta televisiva y familiar amaine.