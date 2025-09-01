Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta

La muerte de Verónica Echegui ha dejado un gran vacío en todos aquellos que la conocieron, entre ellos el que fue su novio durante 13 años, el también actor Álex García. El actor rompió su silencio con una emotiva carta de despedida a través de El País en la que cuenta cómo se siente tras haber perdido al gran amor de su vida de una forma tan cruel. "Te has tenido que marchar para que una ola de amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor", comienza el actor en su particular despedida.

Emocionado y muy agradecido por lo que Verónica supuso en su vida y lo mucho que le enseñó, Álex recuerda: "Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho en los últimos días, y también mis pies han bailado sin pensar, y te he visto sumergirte en este océano inmenso que ahora tengo enfrente, este trocito de océano en el que bañamos a Roberto Pérez Toledo mientras sobrevolábamos la película que nos fundió para siempre".

Consciente de lo que la actriz supuso para todos los que la conocieron y la huella imborrable que ha dejado en sus corazones, Álex, además, le promete al que ha sido el gran amor de su vida: "A la mañana siguiente preguntamos qué significaba ‘fara fricka’. Sin miedo, significaba. Y así seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con amor".

Los actores se conocieron en 2010 en el rodaje de Seis puntos sobre Emma. En 2016 volvieron a protagonizar otra serie, adaptación del libro ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’. Formaban una pareja sólida en sus sentimientos, que trató siempre de pasar inadvertida cuando aparecía en algún evento cinematográfico, aunque con el paso del tiempo comenzaron a darle normalidad.