Actores y amigos se vuelcan en el adiós a Verónica Echegui

Conmoción en el mundo de la cultura por la muerte de Verónica Echegui, fallecida a los 42 años tras una larga enfermedad. La actriz madrileña, una de las intérpretes más reconocidas del cine y la televisión en España, murió en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde había permanecido ingresada durante las últimas semanas.

La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Paz, y hasta allí se han acercado familiares, compañeros y amigos. La noticia ha provocado una oleada de mensajes de despedida a través de las redes sociales, tanto de figuras del cine como de instituciones del sector.

Un referente del cine desde su debut con Bigas Luna

Verónica Echegui debutó en el cine en 2006 con Yo soy la Juani, dirigida por Bigas Luna, papel que le valió una nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación. A partir de ese momento, su carrera fue consolidándose con títulos como Katmandú, La gran familia española, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas o Donde caben dos. En los últimos años, también trabajó en producciones internacionales como El libro del amor, Trust o Déjate llevar, junto a Toni Servillo.

En 2022, dio un paso al otro lado de la cámara y dirigió el cortometraje Tótem loba, con el que obtuvo el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción. En su última etapa, trabajaba en el desarrollo de un largometraje como directora, proyecto que no llegó a concluirse.

Reacciones del mundo cultural y mensajes personales

El fallecimiento de Verónica Echegui ha provocado una avalancha de homenajes públicos. Actores como Antonio Banderas, Maribel Verdú, Fernando Tejero, Miguel Ángel Muñoz, Juana Acosta, Paco León, Isabel Coixet o Carlos Latre han expresado su dolor en redes sociales. La cantante Natalia Verbeke, las actrices Bibiana Fernández y María Castro, y el director Daniel Sánchez Arévalo también se han sumado a las condolencias, tal y como han repasado en la Crónica Rosa del martes 26 de agosto Ana Mateu, Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno y Verónica Caso.

Por otro lado, las principales instituciones del sector, como la Academia de Cine, la Unión de Actores y Actrices, la SGAE, el Ministerio de Cultura, los Premios Feroz, Forqué o los festivales de Málaga y San Sebastián han emitido comunicados. La Academia destacó su figura como "una artista completa, valiente y luminosa", subrayando que "su ausencia se nota ya en cada rincón de nuestra industria".

Uno de los mensajes más emotivos ha sido el del cantante Dani Martín, quien compartió una carta en la que recordaba su trabajo conjunto en Yo soy la Juani: "La Vero era la Penélope de Jamón jamón, la Rosalía de Saoko, la Lola Flores del tuning, la José Tomás del amor. (…) Mujer gigante que me regaló tanto". El mensaje, acompañado de una imagen del rodaje y de la canción principal de la película, ha circulado ampliamente en redes.

Otro testimonio especialmente íntimo ha sido el del actor y director Daniel Guzmán, amigo cercano de la actriz. Guzmán reveló que conocía su enfermedad desde hacía meses y que respetó su deseo de mantenerla en secreto. "Me pidió que fuera muy discreto y es complicado, porque era una persona muy especial, muy auténtica", expresó con emoción ante las cámaras.

Una vida discreta y un pensamiento profundo

Aunque mantuvo su vida personal en un segundo plano, Verónica Echegui mantuvo durante más de una década una relación con el actor Álex García, a quien conoció en 2010 durante el rodaje de Seis puntos. Su última aparición pública como pareja fue en abril de 2022, durante el Festival de Cannes. En julio de 2023 pusieron fin a su relación.

En una de sus últimas entrevistas, concedida a esRadio en el programa Una Hora Contigo, Echegui reflexionó abiertamente sobre la vida y la muerte: "Observar la naturaleza me ayuda de cara a aceptar que yo estoy aquí de paso". En ese mismo espacio, destacó el aprendizaje que le supuso convivir con animales y presenciar cómo se retiran antes de morir. "Es muy trágico ver de cerca que alguien no se va en paz... Eso a mí es lo que más me importa", dijo entonces.

También en una entrevista para la revista Fotogramas, en junio, comentó: "No afrontamos la realidad de que todos vamos a morir. Me pregunto cómo la viviríamos si nos hubieran hablado de ello desde la confianza".

Amores de verano: Lamine Yamal, Nicki Nicole, Aitana y Plex

El verano también ha dejado espacio para nuevas confirmaciones en el ámbito sentimental. El futbolista Lamine Yamal ha oficializado su relación con la cantante Nicki Nicole con una fotografía juntos en el 25 cumpleaños de la artista. La imagen, en la que aparecen abrazados, va acompañada de globos, un ramo de rosas y una tarta personalizada. El gesto pone fin a semanas de especulaciones alimentadas por sus apariciones públicas y viajes compartidos.

Por su parte, la cantante Aitana y el creador de contenido Plex también han dado un paso adelante en su relación al publicar por primera vez una imagen juntos. Ha sido Plex quien ha compartido la instantánea en sus redes, tras unas vacaciones en Indonesia que ambos disfrutaron con amigos cercanos. La artista ya había aparecido con él en su fiesta de cumpleaños, pero hasta ahora no se habían mostrado públicamente como pareja.