Empeora la salud de Bruce Willis

La salud de Bruce Willis empeora, así lo manifestado su mujer Emma Heming, a través de su red social. Los hechos apuntan a que la evolución de la enfermedad que padece sigue su curso. Hay que recordar que al actor le diagnosticaron hace unos años, una demencia, y a consecuencia de ese hecho la pérdida de memoria enseguida hizo acto de presencia. Cada vez tiene más dificultad para hablar.

Tanto sus hijas, las que tuvo con su ultima esposa, como los que tuvo con Demi Moore, están totalmente volcados con su padre. Por su parte, Demi como su actual esposa, están muy pendientes de Bruce, porque la relación entre ambas es inmejorable.

Hace tiempo que el actor, que tiene 70 años, desapareció de cualquier acto social, y vive apartado en su casa de Los Angles . Una situación triste y muy delicada, que tiene a toda la familia muy preocupados.