Nicki Nicole confirma su relación con Lamine Yamal: "Estoy enamorada"

Han sido semanas de rumores y especulaciones, pero la incógnita por fin ha llegado a su fin. La cantante argentina Nicki Nicole ha confirmado públicamente que mantiene una relación sentimental con Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona.

Las sospechas comenzaron a tomar fuerza cuando Lamine Yamal compartió una imagen junto a la artista argentina durante la celebración de su 25 cumpleaños, lo que muchos interpretaron como una primera confirmación de la relación. Días después, fue Nico Williams quien avivó aún más los comentarios tras un partido, cuando entre risas le preguntó: "¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué sonríes al móvil, hermano?". La respuesta de Yamal fue mostrarle la pantalla de su teléfono, donde se podía ver una fotografía de él con Nicki Nicole en una actitud muy cariñosa. Aunque hasta entonces no había declaración oficial, todo apuntaba a lo que ya era un secreto a voces. Ahora, con las palabras de la cantante, la confirmación es definitiva.

Ya había sospechas cunado una primera confirmación pareció ser la imagen que publicó el futbolista junto a la argentina en su 25 cumpleaños. Este domingo Nico Williams ayudó a descifrar más incógnitas al preguntarle tras el partido. "¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué sonríes al móvil, hermano?", preguntó entre risas el futbolista del Athletic Club. Yamal le respondió enseñándole su fondo de pantalla del móvil, en que se podía observar una foto del futbolista y la cantante en una pose muy cariñosa. Pese a no tener confirmación sabíamos lo que era un secreto a voces, pero ahora uno de los protagonistas ya ha hablado.

La confirmación

La artista fue una de las invitadas al desfile organizado por la firma Desigual para presentar su nueva línea premium Studio, un evento que reunió a numerosas personalidades del mundo de la moda, la música y el espectáculo. Allí, ante la insistencia de los medios de comunicación, Nicki no dudó en responder de forma directa cuando le preguntaron por el vínculo que la une al futbolista de 18 años.

"Estoy muy enamorada y muy feliz", confesó con una gran sonrisa, despejando así cualquier tipo de duda. Además, quiso destacar que su estancia en Barcelona está siendo especialmente significativa en esta etapa de su vida: "Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente", señaló.