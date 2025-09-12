Jaime Anglada recibe el alta médica un mes después de su grave accidente

El cantante Jaime Anglada ha recibido el alta hospitalaria, tal y como ha informado el Hospital Universitario Son Espases de Palma, donde permanecía ingresado desde el pasado 8 de agosto, después de sufrir un grave accidente de tráfico en la calle Joan Miró de Palma.

El centro ha confirmado que tras "una evolución muy favorable", será trasladado a otro centro para continuar con la rehabilitación.

Nada más ingresar en el hospital, Anglada permaneció diez días en la UCI debido a su estado de extrema gravedad y con un politraumatismo. Tuvo que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas, como la extirpación del bazo para evitar complicaciones hemorrágicas. El 13 de agosto le pusieron unas placas en la pelvis y le colocaron la cabeza del fémur. Días más tarde fue operado de nuevo, de la mandíbula y de la muñeca. Finalmente el pasado día 26 de agosto fue trasladado a una planta de cuidados intermedios.

Durante todo este tiempo, su familia encabezada por su mujer, Pilar Aguiló, y sus hijos, Julia y Jaime, no se han separado de su lado. Asimismo, ha estado arropado por amigos íntimos como Carolina Cerezuela y su marido Carlos Moyá. También recibió la visita de Felipe VI, quién ha estado muy pendiente de su evolución, y a quién visitó el primer fin de semana de septiembre.

Fue el pasado 8 de agosto cuando Anglada sufría un accidente cuando regresaba en su moto a su casa, donde fue arrollado por un coche conducido por un joven que triplicaba la tasa de alcoholemia permitida, y que se daba a la fuga. Gracias a la colaboración ciudadana fue detenido por la Policía en su domicilio. Quedó en libertad bajo fianza de 5.000 euros el pasado 28 de agosto.