Rafael Amargo, hospitalizado de urgencia: "Su situación es bastante crítica"

La salud de Rafael Amargo ha vuelto a encender las alarmas. Tal y como ha informado el programa Fiesta de Telecinco, el bailaor granadino ha permanecido ingresado en el hospital después de que se le haya diagnosticado una infección en el colon.

Ha sido su pareja, la actriz Luciana Bongianino, quien ha explicado en el espacio conducido por Emma García la gravedad del momento que atraviesa el artista. "Su situación es bastante crítica", ha asegurado, visiblemente afectada. Según ha relatado, Amargo ha comenzado "hace unos días con mucha fiebre" y, después de que varios médicos hayan acudido a su domicilio sin poder determinar la causa, se ha decidido su traslado inmediato al hospital. Allí se ha confirmado el diagnóstico: "Tiene una infección en el colon. Está a base de sueros por vena porque no puede comer ni beber", ha detallado.

El estrés como detonante

Bongianino tampoco ha dudado en señalar el factor emocional como detonante de este revés. "Puede haber sido a causa del estrés", ha afirmado en referencia a los meses de tensiones laborales y personales que ha vivido el artista.

La recaída ha llegado en un momento especialmente delicado de su trayectoria. Tras haber sido absuelto en de los cargos de tráfico de drogas que le llevaron a prisión en 2020, el bailaor ha tratado de recomponer su carrera con Majestad Flamenca. Sin embargo, lo que debía ser un regreso triunfal se ha convertido en un nuevo frente de conflictos: una denuncia por incumplimiento de contrato y acoso, una taquilla raquítica —apenas 15 entradas vendidas de 200 en su estreno, según ha adelantado Fiesta— y la suspensión inmediata del espectáculo con pérdidas de miles de euros, mientras el cuerpo de baile ha reclamado salarios atrasados.

El apoyo incondicional de su pareja

En medio de este panorama sombrío, la figura de Luciana Bongianino ha vuelto a ser crucial. El bailaor ya había declarado en el pasado que su pareja es su gran sostén: "Si hay un altar, es el que se merece ella, porque ha estado todos los días, no ha faltado ni uno". Hoy, de nuevo, ella le ha acompañado durante uno de los episodios más delicados de su vida, mientras familiares, amigos y seguidores han permanecido en vilo a la espera de su evolución.