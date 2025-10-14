Mario Casas presume de felicidad y se sincera sobre sus planes de paternidad: "Dos o tres hijos, ¿por qué no?"

El actor Mario Casas está viviendo una de las mejores etapas de su vida, tanto en la parte personal como en la laboral. Acaba de presentar su último trabajo cinematográfico, La cena, mientras que vive un romance apasionado con la influencer Melyssa Pinto.

En el estreno de su nueva película –una comedia ambientada en la posguerra española dirigida por Manuel Gómez Pereira–, Casas ha hablado sobre su familia, su relación y la paternidad más natural que nunca.

En declaraciones a la agencia Europa Press, Casas ha asegurado sentirse "feliz y contento", rodeado de "gente buena" y en un momento vital en el que valora especialmente el apoyo de los suyos.

¿Familia numerosa?

Criado en una familia numerosa, con cinco hermanos, el actor ha reflexionado sobre la importancia de su entorno y no ha ocultado sus ganas de ser padre en un futuro: "Tantos hijos no, pero dos o tres sí, ¿por qué no?", ha confesado entre risas. Más relajado que nunca, el intérprete ha reconocido que vive una etapa en la que todo fluye: el amor, el trabajo y la tranquilidad personal.

Por otro lado, Mario Casas ha hablado ante los medios de la relación tan especial que mantiene con su familia y de cómo afrontan su fama. "Ellos son los que lo llevan con más naturalidad. Tienen el culo pelado, tienen cinco hijos. No hay algo más duro, me imagino, que criar a cinco hijos. Acompañar a los suyos a ver una peli, están acostumbrados. Nos quieren, se sienten orgullosos y lo disfrutan", ha comentado con humor.

El actor ha explicado también que las opiniones de sus padres y hermanos son las más sinceras, aunque a veces resulten las más exigentes: "Cada uno te da su opinión de cómo ha visto la peli… Hay películas que les gustan más, otras menos. Por eso son los más críticos, pero son críticas constructivas".

En una nube con Melyssa Pinto

El intérprete, que vive una etapa muy dulce al lado de Melyssa Pinto, ha reconocido sentirse muy afortunado por el entorno que le rodea. "Estoy feliz, contento y con gente buena. Tengo suerte de tener a mi familia y a otras personas que están a mi lado, gente con buen corazón y buenas vibras", ha asegurado, sin mencionar directamente a la influencer, con quien mantiene una relación estable desde hace varios meses.

Tímido al hablar de ella, Mario ha jugado al despiste cuando los reporteros le preguntaron si Melyssa iba a acompañarle en el estreno: "A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor ha venido", ha respondido entre risas.

En los últimos meses, la pareja ha sido fotografiada en diversas ocasiones y, además, ya han disfrutado de sus primeras vacaciones familiares juntos en El Salvador, donde compartieron días de descanso junto a Óscar Casas y la cantante Ana Mena, pareja del pequeño de los hermanos.

Además, el actor ha puesto en venta su increíble chalé en Torrelodones por 1,5 millones de euros, lo que ha hecho saltar las alarmas: podría ser para dar un paso en su relación y mudarse con la influencer. A pesar de llevar pocos meses, estas semanas se ha especulado que la venta de la casa podría ser por esta razón.

¿Boda a la vista?

Hace unos días, el actor también habló de su visión sobre el matrimonio en el programa El podcast de final de mes, de Miki Núñez, donde sorprendió al confesar que nunca ha ido a una boda. Pese a ello, dejó claro que, si algún día se casa, lo hará en la intimidad: "Clarísimamente no pondría el número de cuenta, y en mi boda no habría más de diez personas". Quién sabe si en unos meses o en unos años el actor y la influencer tendrán esa boda íntima de la que Mario habla.