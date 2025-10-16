Ya sabemos de qué ha muerto Diane Keaton

La inesperada muerte de Diane Keaton el pasado 11 de este mes de octubre dejó, en medio del estupor de sus amigos y admiradores de todo el mundo, la incógnita de las causas de su fallecimiento, pues su familia no quiso manifestarlo. Simplemente se refirió a un comunicado divulgado por la revista norteamericana "People". La misma que ahora ha revelado que la muy querida actriz ha acabado su vida por una neumonía.

En la citada publicación se añade un requerimiento de esos familiares de Diane: "Amaba a los animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado".

Otra pregunta que se ha repetido días atrás en los medios de comunicación es el destino de su herencia. Habida cuenta de que nunca se casó y tampoco se conocía la identidad de sus parientes, estaba claro que quiénes podían aspirar a ese legado, como así ha sucedido, eran sus dos hijos, Dexter y Duke, que ella adoptó cuando tenía cincuenta años.

En efecto. Leído el testamento, los dos citados se benefician de un patrimonio muy elevado de su madre adoptiva, valorado en cien millones de dólares, lo que al cambio en euros significan ochenta y seis millones.

Diane Keaton era propietaria de una vivienda lujosa en Los Ángeles, valorada en veintinueve millones de dólares, que vendió no hace mucho tiempo.

Su romance con Woody Allen

Muchos han sido los testimonios recabados por la prensa norteamericana acerca de la desaparición de Diane Keaton. Uno de ellos, muy esperado, ha sido el de Woody Allen: "Su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio donde entrara".

La época en la que se enamoraron nunca podía olvidarla Woody Allen: "Ella era tímida, yo tímido y con dos personas así la comunicación puede volverse aburrida. Así fue nuestro primer contacto personal. Era tan encantadora, tan hermosa, tan mágica, que cuestioné mi cordura. Yo no suelo leer las reseñas que se publican sobre mis obras, mis películas, pero sí me importaba mucho lo que opinara al respecto Diane".

Importante ha sido también reflejar lo que ha significado para Robert de Niro la desaparición de quien fue la mujer que deseaba casarse con él. Diane se lo pidió y Robert de Niro "se hizo el longuis" y no quiso recurrir a una unión civil con papeles de por medio. Ahora, lo ha lamentado, diciendo: "Me equivoqué, debí hacerle caso y celebrar nuestro matrimonio. Ahora, a su muerte, lo lamento mucho".