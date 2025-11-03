La familia de Makoke, una piña ante la enfermedad de Marina Romero: "Estamos más unidos que nunca"

Makoke anunció que posponía su boda debido a la enfermedad de un familiar cercano, tan solo tres semanas antes de la fecha prevista, sin desvelar entonces de quién se trataba ni especificar el diagnóstico.

Justo el día en que la boda debía celebrarse, Marina Romero, pareja de Javier Tudela desde hace ocho años y madre de los dos nietos de Makoke, compartió un mensaje muy emotivo en sus redes donde comunicaba que está pasando por un momento delicado de salud, agradecía el apoyo constante de Javier y transmitía que, juntos, saldrán de esta situación "más fuertes, más unidos y con más motivos para celebrar la vida".

Aunque los detalles sobre su enfermedad se mantienen en privado, se sabe que Marina está recibiendo tratamiento en la Clínica Universidad de Navarra, especializada en oncología.

La actualización del estado de salud de Marina Romero

Makoke, visiblemente emocionada, ha querido transmitir un mensaje de esperanza y admiración hacia la madre de sus nietos, Javi Jr. y Bianca.

A pesar de las dificultades personales, ambos están volcados en su nuevo negocio gastronómico en el Mercado de Aravaca, algo que Makoke no ha dudado en destacar: "Ellos son parte de un nuevo proyecto gastronómico. Marina no para de trabajar, está muy ilusionada. Son gente joven y es normal que tienen que trabajar, da gusto verlos. Marina de verdad es una jabata, no para".

"Me emociono mucho al recordar las imágenes", comentaba emocionada sobre su nuera y la familia. "Estamos ahí superándolo, más unidos que nunca y ellos son una familia increíble. Está todo bien, no os puedo decir más. A mí no me concierne decirlo, es ella". "La vida es un camino de obstáculos y este es uno más", añadía. "Estamos muy bien, ellos son una familia increíble, son los cuatro una piña. Da gusto verlos, cómo se quieren... Van camino de los nueve años juntos. Son una pareja sólida y bonita. Convivo mucho con ellos y jamás he visto una pelea, es digno de admirar. Es muy bonito", dice orgullosa de la fortaleza de su familia y la unión.

Makoke ha aprovechado para reflexionar sobre la importancia de valorar la vida y priorizar lo realmente importante: "Cada día estoy más convencida de que hay que disfrutar cada minuto de la vida, que los problemas importantes son los de la salud. Todos los demás, se arreglan".