Antonia San Juan afronta con fuerza su lucha contra el cáncer

La actriz Antonia San Juan es una persona positiva y con arrestos, y está en pleno proceso de quimioterapia para vencer al cáncer de garganta que le diagnosticaron el pasado septiembre, y que la propia Antonia lo confesó a través de las redes sociales.

«A mí lo de luchar y ser una guerrera, son calificativos que no me gustan». Así lo comentó a su vuelta al trabajo. San Juan fue la encargada de presentar la gala de los premios Break On Time, en su segunda edición, el concurso internacional de guiones que se celebra en Madrid. «Ya me han puesto la tercera sesión de quimio y estoy dopada de pastillas para poder venir y hacer esto con muchas ganas. Me hubiera podido quedar en casa, cultivando la enfermedad y dándome lástima, pero yo no soy así. No soy ninguna guerrera, soy una actriz y me gusta trabajar». Así de claro lo afirmó.

Antonia, según contó, está recibiendo mucho apoyo, no solo de compañeros de profesión, también de gente anónima, ya que es muy activa en redes sociales, en las que cuenta cómo va la evolución de su enfermedad. «Hay gente para todo, porque también me critican algunos que dicen que estoy vendiendo mi enfermedad, me da igual porque esas opiniones no me afectan en absoluto». De esa manera se despidió.