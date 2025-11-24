Muere Juan Torres Piñón, padre de Joaquín Torres y cofundador de ACS con Florentino Pérez

Joaquín Torres atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida personal. El reconocido arquitecto comunicó el pasado domingo el fallecimiento de su padre, Juan Torres Piñón, a los 89 años. El fundador del estudio A-cero acudió por la mañana al tanatorio madrileño en solitario, vestido de luto riguroso y ocultando su abatimiento tras unas gafas de sol, para despedir a quien consideraba uno de sus pilares fundamentales. "Acaba de fallecer mi padre, Juan Torres Piñón. Descansa en paz, papá", compartió a través de sus stories de Instagram junto a un boceto en blanco y negro de dos manos entrelazadas.

La relevancia del fallecido trasciende el ámbito familiar, tratándose de una figura clave en el sector empresarial español. Torres Piñón fue cofundador de la constructora ACS junto a su socio Florentino Pérez, además de haber ostentado cargos como la presidencia de Metro de Madrid. Su legado incluye también una de las colecciones de arte más valiosas del país, habiendo formado parte del patronato de instituciones de primer orden como el Museo Reina Sofía o el Guggenheim.

Al funeral, además de familiares cercanos, acudió el presidente del Real Madrid, Silvia Gómez-Cuétara o Raúl Prieto, exmarido del arquitecto, que a pesar de la separación ha estado pendiente de él en estos momentos.

Este suceso supone el colofón a un auténtico annus horribilis para el arquitecto. A la pérdida de su progenitor se suma la compleja recuperación física y anímica tras un accidente de tráfico sufrido a finales de 2023 —que le obligó a pasar varias veces por quirófano— y la reciente ruptura sentimental con el director de televisión Raúl Prieto, confirmada el pasado agosto tras once años de relación.